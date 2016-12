Auch wenn Volvo eine typische Kombimarke und Deutschland ein typisches Kombiland ist, kann man hier hervorragend die S80-Business-Limousine fahren statt Mainstream der hiesigen Hersteller. Skandinavisch, auf Wunsch beispielsweise mit Reihen-Fünfzylinder und individuell gelangt man so entspannt an jegliche Ziele. Autotipp.

eutschland ist typisch für so viele Dinge, das gilt auch für den Fahrzeugsektor. Und wenn der Volvo S80 schon nicht zu den üblichen Selbstverständlichkeiten dieses Erdfleckens gehört, dann soll er wenigstens ein typisches Aggregat tragen. Zumindest kann man das im Falle des D5 für die Verbrennungsart sagen, schließlich handelt es sich um einen Diesel. Aber nicht etwa einer mit vier oder sechs Zylindern – nein, es muss eine ungerade Zahl, nämlich fünf, sein, um hervorzustechen. Exakt so viele Töpfe sorgen beim hier besprochenen oberen Mittelklässler für Vortrieb – passt perfekt zu diesem etwas anderen Segmentvertreter. Dabei vermittelt das piekfeine Flaggschiff die Botschaft distinguierter Fortbewegung mindestens so treffend wie seine Mainstream-Brüder; gediegen und mit einschlägigem Design beweist der Skandinavier, dass ihm durchaus ein Platz in der automobilen Wohlstandsgesellschaft zusteht. Mit 4,85 Längenmetern gehört er zwar zu den inzwischen kompakteren Anhängern der Kategorie – Gardemaß ist das jedoch allemal. Das Designerteam bemühte sich um eine evolutionäre Fortentwicklung der Baureihe, was auch gelang – die Verwandtschaft zum genauso heißenden Vorgänger wird auf den ersten Blick deutlich, der Übergang zu moderneren Zeiten indes ebenso. Mit dieser Erwartung steigt man demnach ein und lässt die Innenarchitektur auf sich wirken.

Logisch, dass die immer wieder bestaunte "schwebende" Mittelkonsole mit von der Partie ist. Sie ist gleichzeitig markantes Stilelement und Kommandozentrale, beherbergt Knöpfchen und Display – die Bedienung gibt jedoch keine Rätsel auf, wenngleich das Tastenaufkommen beachtlich ist. Zehnertastatur, Assistenzsysteme, Klima- und Radiosteuerung – die Hand gleitet stets in Richtung Konsole und findet allerdings treffsicher sämtliche gewünschte Funktionen. Wie gut, dass der surrend herausfahrende Bildschirm wirklich nur für die Navigation zuständig ist, so dass auf ständig wechselnde Menüs in der Anzeige verzichtet werden kann. Dafür nimmt man gerne in Kauf, dass die Zieleingabe (am besten per mitgelieferter Fernbedienung) etwas unkonventionell vonstatten geht. Wer sich an das System gewöhnt hat, kann es aber flink benutzen. Und die Zielführungsqualität der RTI-Lösung ist nach wie vor überzeugend. Ach ja, die inzwischen angebotene Rückfahrkamera (als Zubehör) stellt ihr Bild freilich ebenso auf dem großen Navimonitor dar, was eine merkwürdige Zwangskombination zur Folge hat: Ohne den elektronischen Zauberlotsen gibt es keine Rückfahrkamera. Macht gar nichts, es bleibt ja noch immer die akustische Einparkhilfe per Ultraschallsensor. Denn wie fast alle Autos der heutigen Generation leidet auch der große Volvo an der systembedingten Unübersichtlichkeit – schließlich fordern nicht nur die Liebe zur Gestaltung, sondern auch strenge Anforderungen an das Crashverhalten ihren Tribut.

Sicherheit wird bei Volvo ganz besonders groß geschrieben, was auch an der Vielzahl der Fahrassistenten zu sehen ist. Da gehören Features wie die Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel oder der Müdigkeitsalarm noch zu den – vordergründig – simpleren Angelegenheiten. So identifiziert der S80 sogar verirrte Fußgänger und leitet, falls der Fahrer es versäumt, Notbremsungen ein, die bis zu einer Geschwindigkeit von 35 km/h gar zu einem völligen Stillstand des Fahrzeugs führen, so dass eine Kollision verhindert wird. Bei höheren Tempi wird die Wucht des Zusammenstoßes immerhin abgemildert. Schön, dass die entspannte Atmosphäre im Innern potenziellen Missgeschicken vorbeugt. Besonders auffällig die markentypischen Sitze mit Garantie auf Lounge-Gefühl. Bemerkenswertes Phänomen ist, dass diese Sessel trotz samtweicher Anmutung absolut langstreckenfest sind – das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Da kann selbst die praktische Tastengruppe der Klimabedienung mit dem stilisierten Männchen kaum mithalten, obwohl ziemlich witzig von der Idee und bei Volvo schon vor der Jahrtausendwende in Gebrauch. Ebenso wie feine Fahrwerkabstimmungen milder Natur für komfortorientierte (Auto-)Lebensart. Demnach sind dem S80 Bodenwellen verschiedener Art herzlich egal, den mitfahrenden Passagieren geht es ähnlich, da sie sich vorkommen wie in Watte gewickelt.

Verstärkt wird dieser Eindruck durch die sechsstufige Wandlerautomatik – beim D5 mit Frontantrieb aufpreispflichtig (2.100 Euro). Der Betrag lohnt sich, der Automat überzeugt nämlich auf ganzer Linie: Butterweiche Gangwechsel und eine ordentliche Schaltstrategie degradieren die manuelle Box zum Erinnerungsstück vergangener Automobilität. Außerdem trägt das Getriebe zur Erziehung des von Natur aus etwas knurrigen Triebwerks bei. Es vermittelt auf hemdsärmelige Weise, welche Bauart hier im Raum steht, ohne die Ohren der Insassen allerdings zu strapazieren. Als Entschädigung für besonders Tonempfindliche hat man den 2,4-Liter inzwischen gut austrainiert – der Commonrail leistet immerhin 205 PS und wird somit für Langstrecken-Nutzer interessant, die gerne souverän motorisiert unterwegs sind. Zügige Runden legt der Schwede völlig anstrengungsfrei auf den Asphalt – so sieht ein veritabler Tourer aus. Zwei sichtbare Auspuffrohre verraten den Fünfzylinder, sofern der Kenner ein gutes Hörvermögen mitbringt – dieser kleine Hinweis war früher den Benzin-Topmodellen vorbehalten und zeichnet diese auch jetzt noch aus. Viel Platz vorn und hinten lässt den Reisegästen luftige Impressionen. Zudem verhindern einige Ablagemöglichkeiten Verdruss auf weiten Fahrten – eine davon befindet sich hinter der Mittelkonsole, so zeigt sich, dass auch extravagante Optik Nutzen mitbringen kann.

Mit einem Basispreis von 39.540 Euro steht die Diesel-Spitzenvariante fast schon wohlfeil in der Liste, und ihre Serienausstattung darf sich getrost sehen lassen: Antiblockiersystem, Front,- Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- wie beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber rundherum, Klimaautomatik, Leichtmetallräder, Radioanlage, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung stehen immer parat. Ungleich nobler geht es mit der Executive-Version zu – allerdings muss in diesem Fall tief in die Tasche gegriffen werden. Mindestens 56.340 Euro sind für den entsprechenden D5 zu überweisen, der dann stets automatisch schaltet und viele Annehmlichkeiten offeriert. Dazu gehören eine Bluetooth-Freisprechanlage, CD-Wechsler, ein automatisch abblendender Innenspiegel, spezielles Leder, Metallic-Lackierung, Park- und Regensensor, elektrisch verstellbare Sitze mit Belüftung und Memory links (Beifahrersitz vom Fond bedienbar), Sitzheizung vorn und hinten, Soundsystem, der elektronische Weglotse sowie Xenonlicht. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber noch immer nicht erreicht – so kostet digitaler Radioempfang beispielsweise weitere 360 Euro, das Fahrwerk mit elektronisch verstellbaren Dämpfern 1.350 Euro und 1.100 Euro das elektrische Glas-Schiebedach. Richtig interessant freilich wird es bei der Fußgängererkennung inklusive aktiver Bremsung: Executive-Kunden zahlen 1.440 Euro extra – für die übrigen Ausführungen werden 1.700 Euro fällig.

Fazit: Der Volvo S80 taugt als feine Alternative in der gehobenen Mittelklasse, wenn nicht gerade Mainstream aus Deutschland auf dem Programm stehen soll. Wer schickes Design, hohen Fahrkomfort und üppige Sicherheitstechnik schätzt, kommt am großen Volvo kaum vorbei. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt obendrein.