Der Volvo C70 gehört zu den feinen Oben-Ohne-Varianten mit klappbarem Blechdach und somit absoluter Wetterfestigkeit. Mit dem 230 PS starken, aufgeladenen Fünfzylinder-Benziner wird aus dem luftigen Schweden ein kompaktes Luxus-Cabrio, das obere Mittelklasse bekundet. Autotipp.

lattform-Strategien führen manchmal zu komischen Dingen. Basierte der erste Stoffdach-C70 noch auf der oberen Mittelklasse-Baureihe 850/70, baut das aktuelle Coupé-Cabrio analog zu Ford Focus II und Mazda 3 auf jener Kompaktklasse-Basis des ehemaligen Konzerns auf. Während die Länge um rund zehn Zentimeter schrumpfte, verlor der Abstand zwischen den beiden Achsen rund zwei – damit kann man leben. Zumal die viersitzigen Cabrios in der Regel ohnehin kaum als vollbesetzte Reisemobile genutzt werden – aber etwas Geräumigkeit schadet dennoch keinesfalls, und der Radstand ist ja bekanntermaßen zu einem großen Teil verantwortlich für den Platz in der zweiten Reihe. Ein bisschen enger geworden als beim Vorläufer indes ist der Fond des 2005 vorgestellten Frischluft-Vertreters schon – und die Fuhre mutet kompakter an. Das macht sie fit für die Flaniermeilen der schicken Innenstädte, wo man sich mit dieser Kategorie Auto gerne blicken lässt. Parkfläche ist hier naturgemäß rar und begrenzt. Die Modellbezeichnung "C70" verdeutlicht, wen das distinguierte Cabrio ansprechen soll – es gehört ganz klar zur Familie der gehobenen Mittelklasse, wenngleich es sich in puncto Abmessungen am unteren Rand des Segments bewegt. Macht überhaupt nichts, schließlich geht es um den Charakter – und in dieser Disziplin nimmt es das Nordlicht gerne mit den Figuren aus Schwaben und dem noch südlicheren Deutschland auf und ebenso mit jenen aus Italien oder Frankreich.

Beim Thema Cabrio kommt es nicht so sehr auf strenge Klassen-Ordnung an, da spielen Emotionen eine größere Rolle als die Abgrenzung zwischen zwei oder vielleicht sogar drei Kategorien; da muss die Chemie einfach stimmen. Was für ein Typ ist der C70 also? Jedenfalls nicht so rau, wie man angesichts der Herkunft vermutet. Nordisch frisch ist vielleicht der Wind draußen – je nach Jahreszeit, innen behält der Volvo die Wärme der Heizung oder schlicht die des Sommers, denn um eine stürmische Brise zu erleben, muss man schon zügig fahren. So sind Blechdach-Cabrios eben, deren ausladende Windschutzscheiben tatsächlich auch den Wind aussperren, ganz gemäß der Bezeichnung. Das ist abhängig von der Sichtweise ein Fluch oder Segen. Mit heruntergelassenen Seitenscheiben und ordentlich Tempo kommen Frischluft-Fans aber doch noch auf ihre Kosten, und wer es heftiger liebt, möge sich einfach in die ansonsten kuscheligen Fond-Nischen setzen – dann sollten Träger langer Haare zu leistungsfähigem Frisiergel greifen. Und wenn man schon offen unterwegs ist, bitte auf Bodenwellen achten und vor allem darauf, wie es um die Verwindungsfestigkeit bestellt ist. Da macht der aktuelle C70 seinem zweifellos attraktiven Vorgänger nämlich richtig was vor. Von Karosseriezittern keine Spur – und selbst akribisches Lauschen hilft nicht weiter, Knarzgeräusche bleiben aus.

Dann mal horchen, was der Fünfzylinder so an Lauten abgibt – er gehört zu einer aussterbenden Spezies, und die Anzahl der Baureihen, in denen er zum Einsatz kommt, nimmt drastisch ab – leider. Es handelt sich nämlich um ein facettenreiches Triebwerk, das von kultiviert bis krawallig sämtliche Spielarten der Ottomotor-Charakterpalette draufhat. Man denke nur an den brüllenden Focus RS. Da ist das hier thematisierte Cabrio von ganz anderem Schlage – der Reihenfünfer flüstert so maßvoll, dass man die Menge der Töpfe schwer ausmachen könnte, wüsste man sie nicht. Etwas mehr Sound hätte sicher keine Kunden verschreckt, aber mit dem C70 geht es eben besonders komfortabel zu, was auch die Dämpferabstimmung betont. Cabrio heißt keineswegs zwingend Sportwagen; nicht etwa, dass der Schwede keine kehrenreichen Überland-Fahrten mögen würde, aber die wilde Tour muss es wahrlich nicht sein. Dazu passt das inzwischen verpflichtende Fünfgang-Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler, während früher auch manuell geschaltet werden konnte. Zwar steht nominal satte Leistung zur Verfügung, allerdings animiert das Hardtop-Cabriolet nie zu Beschleunigungsorgien. Zügige Fortbewegung auf der Autobahn und beträchtliche Reserven sind aber angenehme Aspekte. Demnach erreicht der Fronttriebler mit sanftem Nachdruck die Zweihundert-Skala und geht bei entsprechendem Anlauf auch locker darüber hinaus – undynamisch ist anders.

Und die Fahrgeräusche? Tendenziell sind Metalldach-Cabrios immer etwas leiser als ihre Stoffkapuzen-Pendants. Unterhaltungen in Zimmerlautstärke sind freilich bis in hohe Tempobereiche problemlos möglich. So kann es dann getrost auch auf die Fernreise gehen, nur beim Gepäck ist etwas Aufmerksamkeit gefragt, denn das Ladevolumen verkleinert sich, wenn die aufwendige Wetterschutz-Konstruktion in drei Teilen den Kofferraum so ziemlich exakt zur Hälfte in Beschlag nimmt – aus 404 Litern Stauvermögen werden dann 202. Mit diesem Umstand muss man leben und die offene Fahrt am Urlaubsziel fortsetzen. Bei den gut dimensionierten Sitzen enttäuscht der Volvo die hohen Erwartungen nicht: Er bringt seine menschliche Fracht – ganz wie gewöhnt – himmlisch weich unter, ohne das auf Kosten der Langstreckenqualität zu tun. Auch die üblichen Marken-Eigenheiten kommen nicht zu kurz von der immer wieder gern gesehenen schwebenden Mittelkonsole bis hin zum sympathisch-unkonventionellen Navigationssystem mit der einschlägigen Fernbedienung. Dass der C70 ein Plattform-Kind ist, sieht man ihm übrigens in keiner Weise an – sämtliche Bedienelemente sprechen zu einhundert Prozent Volvo-Sprache. Darüber hinaus glänzt der Skandinavier mit solider Materialverarbeitung, um dem guten Ruf des Labels gerecht zu werden.

Für die T5-Version werden mindestens 41.990 Euro fällig. Serienmäßig sind Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- sowie beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, Colorverglasung, elektrische Fensterheber rundherum, Klimaautomatik, Leichtmetallräder (16 Zoll), Radioanlage mit CD-Spieler, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat, Überroll-Schutz, vollautomatisches Verdeck und Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Die Momentum-Variante (2.950 Euro Aufpreis) wartet darüber hinaus mit 17-Zoll-Alus, Bluetooth-Freisprechanlage, einem automatisch abblendenden Innenspiegel, Park- und Regensensor, besserer Soundanlage sowie Teil-Lederpolsterung auf. Weitere 2.100 Euro (Summum) bescheren den Kunden elektrisch verstellbare Sitze (inklusive Memory) in vollem Lederumfang wie Bi-Xenonscheinwerfer samt Kurvenlicht-Funktion. Aber es geht noch mehr: Sicherheitsbewusste Käufer greifen zum Warnsystem für den toten Winkel (ab 620 Euro). Die Sitzheizung schlägt mit weiteren 310 Euro zu Buche, während das schlüssellose Schließsystem 620 Euro Aufschlag erfordert. Für das Festplatten-Navigationssystem verlangt Volvo stolze 2.100 Euro, und sogar eine Standheizung (1.150 Euro) ist lieferbar.

Fazit: Der Volvo C70 ist ein schicker Oben-Ohne-Cruiser für den ausgefallenen Geschmack. Mit dem 2,5 Liter großen Turbo-Fünfzylinder erntet man sogar veritablen Antriebskomfort; das versenkbare Hardtop ist ein guter Kompromiss zwischen der Möglichkeit, offen zu fahren und perfektem Wetterschutz. So lässt sich der Fronttriebler auch im Winter problemlos einsetzen. Und nicht vergessen: Wer sich dafür entscheidet, im Frühling ohne Dach zu rollen, sollte die Anschaffung bereits jetzt planen.