Der Volkswagen Golf, der klassenlose Liebling der Deutschen, der immer passt, geht auf Rennkurs. Er heißt schlicht "R", sieht sportlich, aber unauffällig aus und kommt daher gut an. Dass sein Zweiliter-Turbo der 300 PS-Grenze bereits recht nah auf die Pelle rückt, dürften die wenigsten Zuschauer ahnen. Autotipp.

ornadorot geht eigentlich immer – auf dem Golf jedenfalls. Und wenn der kräftigste Vertreter in der leuchtenden Traditionsfarbe aufkreuzt, verstärkt das den drahtigen Einschlag des klassenlosen Volkslieblings nur. Die schicken Felgen in schwarz weisen dezent darauf hin, dass die Person am Konfigurator ein Zeichen des guten Stils setzen wollte. Von wegen unauffälliges Cruisen durch die Landschaft. Wo immer der Golf auftaucht, vorbeirauscht oder anhält: Lobende Blicke sind ihm sicher, vor allem jüngeres Publikum scheint angetan. Der R zeigt ein bisschen Rohr und verfügt über etwas breitere Schweller sowie eine leicht modifizierte Frontschürze, die Power soll ja schließlich nicht ganz im Verborgenen blühen. Und Power hat die sportlichste Kompaktklasse aus Wolfsburg, wenngleich man sie auf Downsizing-Kurs gebracht hat. Will heißen: Sechszylinder sind out, Turbo ist in und Verbrauchsreduktion (21 Prozent weniger Spritkonsum gegenüber dem verflossenen Modell) ebenso. Zwei Liter Hubraum müssen genügen, es gibt vier Ventile pro Zylinder und natürlich Direkteinspritzung. Der Output liegt bei strammen 270 Pferdchen – einen stärkeren Serien-Golf gab es bisher nicht. Da verzichtet man gerne auf zwei Töpfe, zumal sich der Sound hören lassen kann. Die Akustik-Spezialisten der Ingenieur-Abteilungen haben den Auspuff natürlich nicht ungeschoren davonkommen lassen. Schon bei niedriger Drehzahl klingt der Turbo heiß, atmet aus jeder Pore dynamische Begeisterung.

Dabei gibt sich das Triebwerk erstaunlich alltagsfreundlich, zickt nicht, benimmt sich lammfromm. Erster Gang und langsam einkuppeln – was ist denn da los? Das Pedal geht leichtgängig wie bei einem Fox, klare Sache, der R lässt sich auch von Performance-Neulingen auf Anhieb problemlos bedienen. Nur ein kleiner Appell an die Vernunft: Der Zweiliter dreht willig gen Begrenzer, reißt den ausschließlich als 4Motion lieferbaren unteren Mittelklässler giftig nach vorn. Unter sechs Sekunden vergehen laut Werk bis Tempo Einhundert – das fühlt sich schon realistisch an. Aber auch aus höheren Autobahn-Tempi heraus beschleunigt der 4x4 mit eindrucksvollem Punch, die 200 km/h-Marke ist kurzerhand geknackt – bei 250 Stundenkilometern versiegt der Vorwärtsdrang endgültig. Während der Motor die menschliche Fracht im unteren Geschwindigkeitsbereich mit einem bunten Klang-Feuerwerk unterhält, übernimmt der Wind später das Zepter. Entwarnung gibt es übrigens bezüglich der Laufkultur, falls einige alte Sechszylinder-Hasen Zweifel anmelden sollten; der aufgeladene Benziner benimmt sich nämlich in jeder Lebenslage kultiviert, bleibt selbst kurz vor Drehzahlende vibrationsfrei. Allerdings erhärtet sich der Verdacht, dass Volkswagen mit dem ersten Golf VR6 im Jahre 1991 noch eine Nuance mehr Komfort im Blick hatte, während hier sportliche Werte im deutlicher Vordergrund stehen. So ändern sich die Zeiten.

Entsprechend straff abgestimmt präsentiert sich das Fahrwerk, vor allem kurzwellige Patzer reicht der Allradler an seine Passagiere weiter; wer schön sein will, muss eben leiden – hier trifft das Sprichwort exakt zu. Ganze 25 Millimeter tiefer als die Basisversion kauert der hübsche R auf seinen potenten 18-Zöllern. Und Querbeschleunigung ist nicht nur kein Thema, sondern manchmal erwünscht – windungsreiche Landstraßen sind willkommen – schon allein wegen der beiden angetriebenen Achsen witscht der Golf in der Tendenz neutral durch anspruchsvolle Kehren und bietet ein subjektiv sicheres Fahrgefühl. Strammer als bei den zivilen Ausführungen geht auch die elektro-mechanische Servolenkung – die exakte Rückmeldung sorgt bei forcierter Fahrt für grinsende Gesichter. Und damit die Fahrgäste selbst auch in der Spur respektive Sitzmittelbahn bleiben, bekommt der Top-Golf frei Haus extra konturierte Sitze mit kräftigen Wangen. Dass die Sessel auch noch langstreckenfähig sind, ist ein nützlicher Nebeneffekt. Aber Golf bleibt eben Golf und freilich auch in der schnellsten Ausbaustufe praktisch. Der Radstand wuchs im Laufe der Jahrzehnte von 2,398 Metern auf deren 2,578. Entsprechend luftig kommen Hinterbänkler unter, auch große Personen können hier locker auf Tour gehen, ohne mit den Knien permanent an den Vordersitzlehnen zu scharren.

In der ersten Reihe reist es sich ohnehin vorzüglich, da sind Raum-Diskussionen obsolet. Und auch die anderen guten Volkswagen-Tugenden kommen dem Spitzenmodell keineswegs abhanden. Da wäre die saubere Verarbeitungsqualität nach Art des Hauses. Gut, wer nun einen spektakulären Innenraum erwartet, ist sicherlich an der falschen Adresse; statt ausgefallener Architektur gibt es schlichte Kost mit durchschaubarer Bedienung und einem hohen Maß an Funktionalität. Immerhin: Der beim R schwarze Dachhimmel verströmt einen Hauch sportiver Exklusivität. Klare Formen bestimmen ansonsten die Optik, Schnörkel sucht man vergebens, so gesehen passt das Interieur perfekt zur Außenhaut. Sogar die Rundinstrumente – zwei große (Drehzahlmesser wie Tachometer) und zwei kleine (Wassertemperatur sowie Tankuhr) – trumpfen mit geradliniger Skalierung auf, was der Ablesbarkeit gut tut. Und sonst? Man hat schon wesentlich knöpfchenintensivere Paneele gesehen, aber an Funktionen mangelt es dem Kompakten aus Niedersachsen keineswegs – im Zweifel müssen die Menütiefen des optionalen Touchscreens ausgekostet werden. Dagegen lässt sich die Innenraum-Temperatur ganz einfach per Drehregler justieren, und es gibt ganze zwei davon, damit der Beifahrer auch ja seine Unabhängigkeit bewahrt. Die restlichen Tasten erklären sich von selbst, die Bedienungsanleitung kann im Handschuhfach bleiben.

Ab 36.825 Euro gibt es den Golf R beim freundlichen Volkswagen-Partner – dann mit manueller Sechsgang-Schaltung. Serienmäßig sind Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags (inklusive Luftsack für die Fahrerseite), elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Klimaautomatik, Leichtmetallräder in speziellem Design, Parksensor, Radioanlage samt CD-Player, Sitzheizung, elektronisches Stabilitätsprogramm, Xenonlicht sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Für die Variante mit DSG werden 1.825 Euro Aufpreis fällig; zudem steht – wie bei VW üblich – eine breite Auswahl an Sonderausstattungen bereit, Individualisierung ist hier also kein Fremdwort. Die heute wichtige Bluetooth-Freisprechanlage schlägt mit 285 Euro zu Buche. Elektronisch verstellbare Dämpfer beispielsweise sind trotz Sportfahrwerk kein Hindernis – für 965 Euro gehen sie an Bord. Wer gerne auf Rindshaut sitzt, muss weitere 1.945 Euro berappen. Schon ab 510 Euro rollt der Golf R mit elektronischem Straßenlotsen aus der Werkshalle, das schlüssellose Schließsystem kostet zusätzliche 360 Euro. Sonderlacke belasten das Budget mit 500 Euro, und ein Muss für Langstrecken-Nutzer ist der 205 Euro teure Tempomat. Etwas Oberklasse-Flair zieht mit einem elektrisch verstellbaren Fahrersitz in den Volkswagen ein – Kostenpunkt: Verträgliche 290 Euro.

Fazit: Der klassenlose Golf wird in der R-Version zum dezenten Autobahn-Jäger mit Spaßfaktor. Seine Allround- und durchaus auch Langstrecken-Fähigkeit verliert er dadurch mitnichten. Der Preis darf angesichts ausgezeichneter Performance und ordentlicher Serienausstattung fast schon als moderat gelten.