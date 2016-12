Die Zahl Zwölf hat bei Autofans eine ganz besondere Bedeutung, denn Verbrennungsmotoren mit zwölf Zylindern gelten als Könige des Motorenbaus. Sie stehen für Luxus und Überfluss, allerdings ebenso für einen besonderen Anspruch an die Ingenieur-Kunst. In vier Teilen stellen wir zwölf völlig unterschiedliche Fahrzeuge mit klassischen V12-Motoren aus zahlreichen Epochen vor. Den Anfang machen zwei neuzeitliche Modelle aus Stuttgart und München – der Mercedes SL 600 und BMW 760Li sowie ebenfalls ein Anhänger der oberbayrischen Traditionsschmiede, allerdings aus den Neunzigerjahren. Die Rede ist vom damals bemerkenswert schnellen Sportcoupé 850CSi.

arum müssen es gerade zwölf Zylinder sein? Was fasziniert so, wenn das volle Dutzend Töpfe unter der Haube Dienst tun? Der Mythos V12 ist bisher ungeschlagen, der Zwölfzylinder noch immer der König des Maschinenbaus, wenngleich es auch vereinzelt Sechzehnzylinder gab und gibt. Cadillac trat vor dem Krieg mit einem V16 an, während Bugatti sowohl damals als auch heute sechzehn Töpfe bot und bietet – inzwischen allerdings in W-Form angeordnet. Auch Alfa Romeo setzte im Rennsport auf V16-Triebwerke; durchgesetzt haben sich die Monster indes nie, zum Inbegriff automobiler Antriebskultur avancierte dann der Zwölfer. Interessenten deutscher Hersteller mussten in den Nachkriegsjahren zunächst verzichten und mit maximal acht Zylindern Vorlieb nehmen – erst 1987 kam mit dem BMW 750i/iL die erste Zwölfzylinder-Limousine seit jener Zeit auf den Markt, Mercedes folgte etwa vier Jahre später mit dem wahrhaft ausladenden 600 SEL der Baureihe W140. Das Triebwerk aus München präsentierte sich recht modern – mit digitaler Motorsteuerung und einer obenliegenden Nockenwelle pro Zylinderbank erreichte der fünf Liter große Alu-Brocken mit dem Code M70 für damalige Verhältnisse üppige 300 Pferdchen. Damit stand der Zweiventiler zwar gut im Futter, war aber für einen Performance-Vertreter keineswegs besonders hoch belastet.

Performance ist ein gutes Stichwort, und daher geht es nun auf Zeitreise in das Jahr 1992. Jener Punkt, als die Motorenwerke ihrem Zwölfzylinder einen ordentlichen Leistungssprung gönnten. Der besagte M70 tat seit Anfang 1990 auch im schicken und sportlichen Gran Turismo, dem BMW 850i seinen Dienst – freilich ebenso mit 300 PS. Das ist eine schöne Zahl, aber angesichts aufkommenden Leistungshungers und im wahren Sinne des Wortes zugkräftiger Konkurrenz – schließlich surften schon einige Marken auf der 400 PS-Welle – gab es triftige Gründe, rasch aufzurüsten. Eine wahrhaft übertriebene M-Variante des Achters mit über 500 PS war zwar angedacht, aber aus vielfältigen Gründen, vor allem preislicher wie technischer Natur, nie realisiert worden. Stattdessen fand die CSi-Ausführung den sicheren Weg zu den Händlern, die vom Leistungslevel aber durchaus dem entsprach, was man von einem waschechten M-Modell ohnehin erwartet hätte. Mit 380 PS übertrumpfte er den zu diesem Zeitpunkt stärksten Kandidaten des Modellprogramms, den M5, immerhin um ganze 40 ausgewachsene Pferde. Es gibt außerdem dezente Hinweise auf die M-Würdigkeit des einst potentesten Coupé der Münchener, die sich mehr oder weniger versteckt auf sowie unter dem Blechkleid finden und für Kenner schnell auszumachen sind.

Besonders augenfällig sind natürlich die runden M-Spiegel – damit wären die Fronten geklärt. Wer weiter sucht, findet das M-Emblem im Bereich des Türrahmens; hinzu kommen spezifische Lederpolster (zweifarbig) und modifizierte Zifferblätter. Kein Wunder, der 850CSi stammt auch von der M GmbH und nicht von der BMW AG, die Fahrgestellnummer (WBS) belegt das. Der Motorencode (S70) bescheinigt dem Zweitürer darüber hinaus das passende Triebwerk – es handelt sich um eine M-Maschine. Ein Blick unter die Motorhaube offenbart ein weiteres M-Signet – jetzt ist auch der Laie informiert. Die Eckdaten sind schnell in Erfahrung gebracht, doch woher kommen 80 zusätzliche PS? Der Hubraum steigt auf füllige 5,6 Liter, die Verdichtung von 8,8:1 auf 9,8:1 – statt Normalbenzin, das heute sowieso im Aussterben begriffen ist, gönnt sich der CSi Super. Es bleibt allerdings bei lediglich zwei Ventilen pro Zylinder; die spezifische Power fällt für heutige Verhältnisse eher gering aus – in zwei Jahrzehnten tut sich eben doch so einiges. Dennoch ist dieser BMW, und das wissen die Youngtimer-Fans, auch im Straßenbild anno 2011 ein außergewöhnlich schnelles Fahrzeug. Abgeregelte 250 km/h sind kein Thema, und für den Sprint auf 200 Sachen vergehen kaum mehr als 20 Sekunden. Die Übersetzungen werden obligatorischerweise manuell gewechselt, ein Automatikgetriebe war weder für Geld noch gute Worte zu haben.

Nun aber ab hinters Steuer des drahtigen Bayern, der in seiner schnellsten Form mit einer weiteren Besonderheit aufwartet: Per Hydraulik lenken auch die Hinterräder; somit macht der Hecktriebler auf windungsreichen Landstraßen eine gute Figur und zirkelt extrem leichtgängig durch die bösesten Kehren. Aber schön der Reihe nach, zunächst mal Zündung an und auf das Anlassergeräusch achten. Erst surrt es leise, bis der Kraftprotz in einen stabilen Leerlauf fällt. Bei Zwölfzylindermotoren durchläuft der Anlasser aufgrund der Zylinderkonstellationen (es befinden sich immer mehrere Kolben in der Verdichtungsphase) nicht in dem Maße schwankende Widerstände wie bei anderen Triebwerken, was ein monotones Geräusch zur Folge hat. Es kann losgehen, Kupplung niedertreten und ersten Gang einlegen, losrollen. Und schon erlebt der aufmerksame Beobachter eine weitere Besonderheit, denn das linke Pedal geht ordentlich stramm, so erwartet man es von einem kernigen Sportwagen. Das ist der Achter allerdings mitnichten – daher bietet er sogar ansehnlichen Fahrkomfort, wenngleich die Tatsache, dass das Schalten ausschließlich mechanisch erfolgt, als deutliche Ansage zu werten ist. Es gibt sechs Gänge, heute ziemlich normal, damals exotisch. Überhaupt: Der 850CSi ist exotisch durch und durch – die Menge der entstandenen Exemplare beschränkt sich auf eine untere vierstellige Zahl.

Beim Ampel-Stopp kommen die Gedanken in Fahrt: Das Cockpit ruft Erinnerungen an alte BMW-Zeiten wach, man sitzt auf straffen Lederstühlen, es gibt viele Tasten zu bedienen – der Bordcomputer war ein kleines Highlight. Doch nicht nur der, auch der Eiskristall-Knopf war Anfang der Neunzigerjahre eine tolle Sache und keine Selbstverständlichkeit. Ampel grün, wieder losrollen. Diesmal besteht die Möglichkeit zu mehr Auslauf, der Gasfuß wird schwerer. Bereits tief aus dem Drehzahlkeller entwickelt der voluminöse Motor enorme Zugkraft, auch wenn das Drehmoment-Hoch von üppigen 550 Nm erst bei 4.000 Umdrehungen anliegt. Wie an einem unsichtbaren Gummiband gezogen – so fühlt man sich in diesem Coupé. Das Getriebe passt besser als zunächst vermutet, die Stufen rasten präzise ein, damit kann man leben. Die Federung ist eher sanft als knüppelhart, der Oberbayer bügelt selbst harte Straßenschnitzer passabel glatt. Einmal von Köln nach Verona? Kein Thema – an dieser Stelle sei auch der seidenweiche Lauf des V12 erwähnt, der irgendwie nobel, aber auch unspektakulär klingt. Ein wenig turbinenartig entwickelt sich der PS-Brocken mit steigender Drehzahl, bleibt in jeder Lebenslage absolut vibrationsfrei, Die Legende, dass man eine Münze auf dem laufenden Triebwerk aufstellen kann, ist in Wahrheit keine. Es funktioniert wirklich.