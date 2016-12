Der Skoda Yeti gehört zweifellos zu den unkonventionellen Erscheinungen im Straßenbild, dabei ist er praktisch, recht komfortabel, auf Wunsch kräftig motorisiert und in Sachen Preis-Leistungsverhältnis eine feine Offerte. Im Folgenden Autotipp geht es um die 170 PS-Dieselvariante.

äufig geht es bei Autos um eine wichtige Entweder-Oder-Frage: Design oder Nutzen? Immer wieder aber lassen sich beide Aspekte miteinander verbinden – beim Skoda Yeti trifft genau das zu. Das SUV, der Crossover oder wie auch immer man ihn nennen möchte fällt aus der Reihe. Ein klassisches Kompakt-SUV à la Volkswagen Tiguan, BMW X1 oder je nach Budget wie Unterkategorie auch Toyota RAV4 sieht anders aus, einfach konventioneller. Schon die Front mit dem frech abweichenden Scheinwerfer-Konzept erzeugt Aufmerksamkeit; außerdem prägt sich das aufgesetzt wirkende Dach mit der kantigen Linienführung in die Köpfe der Zuschauer. Die schwarzen A-Säulen ziehen als subtiles Stilmittel, während man die freizügigen Radhäuser mögen muss. Sie zeigen an: Der Yeti tänzelt bei Bedarf auch mal über größere Hindernisse, ohne gleich Kontakt mit dem Boden aufzunehmen, beruhigend zu wissen, wenngleich solche Situationen fast nie vorkommen. Geländewagen aber haben Lifestyle-Faktor, das ist der Stand der Dinge. Einen solchen Charakter mit dem traditionellen Skoda-Grill zu erleben, darf als erfrischende Neu-Erfahrung verbucht werden. Ganz nach den Regeln des Trends dürfte der Yeti in den meisten Fällen als Fronttriebler das Werk verlassen – in Verbindung mit dem Spitzendiesel gibt es indessen ausschließlich vier angetriebene Räder.

Somit sind Traktionsprobleme vollends ausgeschlossen, obschon der 350 Nm-Brocken seine Power in anderen Konzern-Modellen auch lässig über die Vorderachse zu übertragen vermag. Bei Nässe sieht die Sache wieder anders aus, da muss man sich hier glücklicherweise keine Sorgen machen. Unter normalen, also griffigen Umständen ist der 4x4-Yeti ohnehin lediglich mit Frontantrieb unterwegs – das ändert sich im Schlupf-Falle blitzschnell per Lamellenkupplung im Mitteldifferenzial. Zwischen den Rädern einer Achse hingegen werden die Momente per elektronisch geregeltem Bremseingriff verschoben, was mechanische Sperren und mithin Gewicht einspart. Wie fühlt sich die Vortriebseinheit in der Praxis an? Zunächst besticht der Zweiliter durch einen geschmeidigen lauf, denn seit man die Pumpe-Düse-Aggregate aufs Altenteil geschickt hat, glänzen sämtliche selbstzündende Brot-und-Butter-Vertreter aus dem Volkswagen-Konzern dank Commonrail-Einspritzung mit veritabler Laufkultur, obwohl die kernig klingenden Vorläufer mit ihrer sportlichen Note auch Charme bewiesen. An Bissigkeit haben die aktuellen Motoren keinesfalls verloren; demnach präsentiert sich der Allradler mit dem Turbodiesel bestens bestückt und alles andere als untermotorisiert. Jedoch spürt man die Schleppmomente trotz hoher Variabilität im Antriebsstrang.

So beschleunigt der Skoda zwar nachdrücklich, geht aber mitnichten als impulsiver Kracher durch; schaltfaules Fahren ist kein Thema, solange man die Drehzahl oberhalb etwa 1.700 Touren hält – schon 50 Umdrehungen weiter zerrt das Maximaldrehmoment an sämtlichen Zahnrädern, bis es ab der Zweieinhalbtausender-Marke wieder abflacht – trotzdem rasten die sechs Übersetzungsstufen angenehm leichtgängig ein, nur zur Info für die Schaltfreaks. Rund 200 Sachen schafft der stärkste Yeti, dann versiegt der Vortrieb endgültig. Dank sanft abgestimmter Federung kann man mit dem Tschechen problemlos längere Strecken abspulen; Verwerfungen schluckt das Allzweck-Talent mit großzügiger Nehmer-Attitüde einfach weg, bevor die Passagiere meckern können. Selbst hartnäckige Fugen werden wirkungsvoll eliminiert. Dafür sollte man keine sportlichen Höchstleistungen erwarten, was angesichts der Fahrzeugklasse selbsterklärend erscheint. Dennoch kann man den 1,5-Tonner dank präziser elektro-mechanischer Servolenkung angemessen agil durch Kehren zirkeln; die wahren Stärken liegen natürlich in der Flexibilität der Fahrgastzelle: Verschiedene (teilweise aufpreispflichtige) praktische Features lassen den Yeti zum Geheimtipp avancieren, wenn es um ausgeklügelte Transport-Aufgaben geht. Das "Varioflex" genannte Sitzsystem steht jeder Variante bereits ab Werk zur Verfügung.

Umklapp- und verschiebbare Außensitze im Fond lassen zwischen mehr Knie- oder Kofferraum switchen, wobei der Yeti grundsätzlich gut zu seinen Rückbänklern ist, sollten diese auch etwas größer ausfallen. In das Gepäckabteil passen bis zu 1.760 Liter – außerdem warten hier spezielle Ablagefächer oder ein variabler Ladeboden (je nach Version), so dass viele Arten von Mitnahmeobjekten möglichst rutschfest untergebracht werden können. Zahlreiche Fächer unter den Sitzen, auf der Armaturentafel und in der Konsole untermauern den nützlichen Einschlag des Osteuropäers. Sämtliches Inventar ist freilich in der gewohnt erstklassigen Materialqualität ausgeführt, um den Ansprüchen des Mutterkonzerns gerecht zu werden. Fein säuberlich eingepasste Kunststoffelemente reihen sich an das Dekor – je nach Ausführung ziert beispielsweise Wurzelholz die Wohnstube. Übersichtliche Elemente mit markenspezifischer Beleuchtung in charakteristischem Grün schaffen unmissverständlich Skoda-Identität. Wohlbekannt geformte Taster in akkurater Anordnung machen das Bedienen kinderleicht und die Anleitung überflüssig. In der ersten Reihe herrscht wohliges Raumgefühl, während das optionale Panorama-Schiebedach in elektrischer Bauart (1.050 Euro) für besonders großzügige Lichtverhältnisse und auf Wunsch frische Luft sorgt.

Mindestens 29.150 Euro werden für die kräftigste Diesel-Ausgabe fällig, die in der ordentlich ausgestatteten Ambition-Line anrollt. Serienmäßig sind Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags (inklusive Luftsack für die Fahrer-Knie), elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber vorn, Klimaanlage, Leichtmetallräder, Parksensor, Radio mit CD-Spieler, elektronisches Stabilitätsprogramm und Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Gegen 2.140 Euro Mehrpreis bekommt der Kunde die luxuriös anmutende Experience-Linie mit automatisch abblendendem Innenspiegel, Regensensor, Sitzheizung, Tempomat und Xenonscheinwerfern samt Kurvenlicht-Funktion. Eine Fülle an Sonderausstattungen lässt genügend Individualisierungsmöglichkeiten – zu den interessantesten Extras zählt sicherlich die für moderate 480 Euro lieferbare Einparkautomatik. Schon ab 690 Euro navigiert der elektronische Lotse durch die Lande, und Sonderlackierungen können ab 195 Euro bestellt werden. Sogar eine elektrische Sitzverstellung wandert gegen zusätzliche 580 Euro an Bord – jedoch nur für die linke Seite, allerdings mit Memoryfunktion, welche ebenso die Außenspiegel umfasst. Wer dann noch 1.720 Euro übrig hat, bekommt sogar feine Lederbezüge, um den Skoda in einen kleinen Luxus-Yeti zu verwandeln.

Fazit: Der Skoda Yeti ist ein wahres Allround-Talent mit viel Platz, nützlichen bis luxuriösen Extras und tollem Design. Mit dem starken Dieselmotor ist er ordentlich motorisiert und zugleich sparsam im Umgang mit Kraftstoff. Der Einstiegspreis von knapp unter 30.000 Euro für die 170 PS-Ausführung geht angesichts des Gebotenen in Ordnung.