Der Seat Ibiza mit dem 143 PS starken Zweiliter-TDI bedeutet Genuss ohne Reue, denn der Kleinwagen garantiert für ordentliche Fahrleistungen bei moderatem Verbrauch. Insgesamt gibt der drahtige Fronttriebler einen recht erwachsenen Eindruck ab. Autotipp.

ie sich die Zeiten doch ändern: Während der Verkaufsberater früher keineswegs nur von Autofans zuerst nach der Motorleistung gefragt wurde, ist heute der Verbrauch bestimmendes Thema. Ach nein, es heißt ja längst CO2-Ausstoß; über oder unter 120g? So lautet die große Frage unserer automobilen Epoche. Um eines vorweg zu nehmen: Der stärkste Diesel-Ibiza liegt darunter – er glänzt mit lediglich 119g Ausstoß des so unbeliebt gewordenen Gases und verlangt seinem Eigner damit schonmal keine Extrakosten bei der jährlichen Steuer ab. Nach der neuen Gesetzgebung kosten Fahrzeuge ab dem 121. Gramm nämlich zwei Euro pro Gramm zusätzlich – der 100-ccm-Satz gilt dabei als Sockel. Glücklicherweise geizt der schneidig gezeichnete Kleinwagen nur mit Kraftstoff, nicht aber mit Fahrspaß. Leistung wie Drehmoment sind in ordentlich dosierten Mengen vorhanden – so ist das, wenn Cityflitzer Triebwerke spendiert bekommen, die auch gestandenen Mittelklässlern keinerlei Probleme bereiten. Der von Volkswagen als Universalwaffe eingesetzte Selbstzünder mit zwei Litern Hubraum und 143 Pferdchen ist genau so ein Kandidat. Im Basis-Seat muss er nichtmal 1,2 Tonnen schleppen, was auf – ganz im Sinne der Marke – südländisches Temperament schließen lässt. Das schreit ja geradezu nach einem Praxistest.

Immerhin gab es im Vorgänger einen ähnlich starken (130 PS) 1,9-TDI – damals noch als Pumpe-Düse-Einspritzer; der jetzige Commonrail-Vertreter läuft merklich weniger kernig, was bereits kurz nach dem Schlüsseldreh auffällt. Dennoch gibt er sich akustisch als Diesel zu erkennen, ist ja klar. Weit entfernt von jeglichem Nageln bekundet der Vierzylinder Lebensfreude pur, ohne die Drehzahl-Karte spielen zu müssen. Okay, 1.750 Touren sollten es schon sein – Voraussetzung für 320 Nm Drehmoment. Ab dieser Marke zieht der Seat füllig weg und kredenzt seinem Steuermann ein überlegenes Fahrgefühl. Erst der Luftwiderstand in höheren Tempobereichen stellt sich als ernsthafter Gegner heraus, um den Vorwärtsdrang einzudämmen. Demnach endet der Vortrieb bei 210 km/h. Zweihundert Sachen erreicht der Zwerg aber rasch und taugt damit für sämtliche Autobahn-Aufgaben. Noch interessanter gestalten sich Überholvorgänge an Steigungen – bis zum dritten Gang zeigt der Ibiza bissige Allüren, kriechende Lastkraftwagen und überfüllte Busse werden im Handumdrehen vernascht. Erst die deutlich längere vierte Übersetzungsstufe nimmt dem kleinsten Seat-Anhänger zwar eine Schaufel seiner giftigen Beschleunigung, nicht aber den sanft-nachdrücklichen Geschwindigkeitszuwachs. Ein großer sechster Gang lässt das Drehzahl-Niveau in den Keller fallen, um Geldbörse und Ressourcen zu schonen – Verbrauchswerte um fünf Liter herum dürfen angesichts der Performance als beeindruckend durchgehen.

Und der kräftige Top-Diesel, der ausschließlich als FR geliefert wird, kann mitnichten nur geradeaus. Das angepasste Fahrwerk lässt ihn feurig durch Kehren flitzen, die elektro-hydraulische Servolenkung erfreut derweil mit straffer Attitüde und präziser Rückmeldung. Wer jetzt eine Sänfte erwartet, ist freilich an der falschen Adresse; im Vergleich zur Grundversion strammere Federn wie Dämpfer sind selbstredend schlechter im Verschleiern desolater Straßen. Daher erfährt der Insasse auch, ob die ausgewählte Strecke mal ein Team des Bauunternehmens gebrauchen könnte. Lange Störungen pariert der Spanier indes durchaus ordentlich, so dass Allroundfähigkeit kein Thema ist. Deutlich wird das auch bei Analyse der Raumverhältnisse. Da der hier behandelte SC keine hinteren Einsteige-Möglichkeiten bietet, muss man sich durchschlängeln in den Fond – dann aber sitzt man kommod. Der Seat gibt den Maßanzug mit kuschligem Abteil in der zweiten Reihe, aber genügend Luft zum Leben – auch mehrere hundert Kilometer lang lässt es sich prima aushalten. Vorn geht es naturgemäß freizügiger zu – hier sitzen Menschen nahezu jeder Größe locker-luftig, der Kleinwagen an sich ist seiner Kategorie längst entwachsen und damit gleichermaßen erwachsen geworden: Mit über vier Längenmetern ist er im früheren Kompaktklasse-Segment angekommen.

Obligatorische Sportsitze (sogar mit "FR"-Signet) halten die menschliche Fracht mit ihren satt ausgeprägten Wangen selbst bei forcierter Kurvenfahrt in der Mittelbahn, taugen aber auch für längere Ausfahrten: Dank drahtig-knackiger Polster reist man ermüdungsfrei und darüber hinaus recht komfortabel. Übersichtliche Instrumente sowie logisch anmutende Schalter verbannen die Betriebsanleitung – sie kann getrost im Handschuhfach auf den Ernstfall warten. Den Innenarchitekten gelang zudem ein schwieriger Spagat: Einerseits mussten sie erkenntlich machen, dass der Ibiza ein typisches Mitglied der spanischen Marke darstellt, während andererseits auch die Zugehörigkeit zum Volkswagen-Konzern durchscheinen sollte. Letzteres manifestiert sich nicht zuletzt in der exzellenten Verarbeitungsqualität; feurig-rote Beleuchtung sämtlicher Anzeigen und die durchgestylten Knöpfchen bringen dagegen einen Schuss Seat ins Spiel. Neben sportlichen Werten bekommt der coupéhafte Ibiza ebenso ein Quäntchen Praxistauglichkeit auf den Weg – neben zahlreichen Ablageflächen stehen natürlich auch Cupholder zur Verfügung, von denen sich einer gar hinten befindet. Und falls doch mal etwas sperriges an Bord soll – kein Problem, bei umgeklappten Rücksitzen passen fast 900 Liter in die Fuhre, womit man angesichts der Fahrzeugklasse ausgezeichnet leben kann.

Leben kann man auch mit der Preisgestaltung – während Seat Deutschland den Ibiza per Aktion schon für unter 10.000 Euro feilbietet, muss für das potente Dieselmodell verständlicherweise etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden: Ab 20.640 Euro ist der SC FR zu haben, dann mit einer gesunden Serienausstattung: Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, Klimaanlage, Leichtmetallräder, Radio mit CD-Player, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung befinden sich stets an Bord. Zahlreiche Sonderausstattungen sorgen für Individualität – besonders interessant sind Technik- und Winterpaket für 450 respektive 330 Euro. Dann gibt es Features wie den automatisch abblendenden Innenspiegel, Park- und Regensensor sowie Sitzheizung und Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Letztere wird mit den Bi-Xenonlampen (800 Euro) gleich mitgeliefert – auch Kurvenlicht ist inbegriffen. Für 385 Euro beschert der Hersteller seinen Kunden eine Bluetooth-Freisprechanlage, um Punkte in Flensburg zu sparen; das elektrische Panorama-Glas-Hubdach lässt sich gegen 680 Euro ordern, und Sonderlackierungen kosten zwischen 150 und 650 Euro. Verzichten muss man bisher auf ein integriertes Navigationssystem – allerdings lässt sich ein TomTom auf dem Armaturenbrett andocken, so dass störendes Kabel-Gewirr ausbleibt – 50 Euro kostet die Vorbereitung.

Fazit: Der Seat Ibiza ist klein, aber erwachsen. Mit dem 143 PS starken 2,0 TDI wird der Cityflitzer zur ebenso spaßigen wie sparsamen Allround-Lösung mit überaus fairem Preis-Leistungsverhältnis und damit zur besten Wahl für Kunden, die jeglicher Mainstream-Ware abgeneigt sind.