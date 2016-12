Mit dem neuen Saab 9-5 im eher markenuntypischen King-Size-Format (über fünf Längenmeter) hat das Label einen denkbar schlagkräftigen Partner für den überfälligen Neustart. Es hat lange gedauert, aber jetzt rollen die ersten Exemplare auf den Straßen, wenn sie auch derzeit noch selten anzutreffen sind. Im folgenden Autotipp geht es um die Zweiliter-Turbo-Version mit manuellem Sechsgang-Getriebe.

er die Markenentwicklung von Saab und damit auch die Geschichte des neuen 9-5 in den letzten Monaten verfolgte, muss ab jetzt an Wunder glauben, wenn er das Flaggschiff nun in voller Pracht und Farbe auf der Straße sieht. Es waren lange Monate des Bangens und Hoffens – denn ob er kommen würde oder nicht, stand lange in den Sternen. Doch nun ist er da, und auf den Rädern steht ein ausgesprochen gelungener Businessklässler. Klar, an Kritikern mangelt es nicht: Der Neue trage zu viel Opel-Handschrift, es komme kein Saab-Gefühl auf und das Finish sei zu schlecht gemacht. Aber die Marke gehörte lange General Motors, und Plattform-Sharing ist üblich. Das galt ja für den Vorgänger ebenso und trifft freilich auch für beide 9-3-Generationen zu, aber darüber zu schreiben scheint nicht mehr so recht zu lohnen. Also dann bitte ein genauer Blick auf die Außenhaut des taufrischen 9-5. Von Opel bleibt wirklich keine Spur, da steht eine höchst eigenständige Limousine mit einschlägigen Markencharakteristika. Der typische Kühlergrill mit dem stylisch-eloxierten Rahmen sagt Saab-Kunden "hier darfst Du Dich zu Hause fühlen", dazu flüstert die in Dreiviertel-Frontansicht dezent auffallende Türrahmen-Linie (stets schwarz – genau wie Spiegel und A-Säulen) den Interessenten leise "kauf mich" zu, während Heckscheibe samt Rückleuchten als deutliche 9000-Zitate aufgefasst werden dürfen.

Und damit keine Missverständnisse aufkommen: Selbst der Ur-Businessklässler aus dem Jahr 1985 war schon ein Plattform-Kind, Fiat inklusive Alfa Romeo wie Lancia waren die Eltern. Okay, mit eigenen Motoren geht inzwischen (im Gegensatz zu früheren Zeiten) nicht mehr viel, aber die Aggregate der einstigen Konzernmutter sind ja keineswegs von schlechten Eltern, und bei den heutigen Kostenstrukturen ist Teilesharing eben unausweichlich, wenn man denn ein individuelles Auto kaufen können möchte. Und Individualität ist dem jüngsten 9-5 wahrlich nicht abzusprechen, auch wenn Dinge wie Lenkrad, Lichtschalter oder jene Fensterheber-Knöpfe Leuten bekannt vorkommen, die vorher im Insignia platzgenommen haben. Übrigens: Dass der erste 9-5 so lange vom Band lief (was ja immer wieder gerne geschmäht wird), darf ruhig im besten Sinne der Tradition gesehen werden, wurde der 9000 schließlich auch runde zwölf Jahre gebaut. Was kann das Modell anno 2010 besser? Jedenfalls bietet der Schwede seinen Fondinsassen so viel Kniefreiheit wie nie zuvor, wenngleich Sitzriesen bestimmt den Kontakt mit dem Dachhimmel notieren. Und vorn? Von Enge kann keine Rede sein; als Fahrer sitzt man zwar gemütlich eingekanzelt (bedeutet indessen keinen Nachteil), weil umgeben von Armaturen, die sich auf der linken Seite wie aus einem Guss an den Oberkörper schmiegen – das verheißt im wahren Sinne des Wortes gute Aussichten, die in hellem Grün strahlenden Anzeigenadeln zu erleben.

Aber auch die Beifahrer bekommen eine ordentliche Portion Saab ab – zum Beispiel liegt der historische "Night Panel"-Knopf locker in ihrer Reichweite. Klar, die Nummer mit dem Schlüssel und dem Rückwärtsgang – letzteren musste man früher zwingend einlegen, um ersteren zu kassieren, klappt heute nicht mehr – gestartet wird nämlich immer per Knopfdruck, während die Fernbedienung als Sender fungiert: Wird sie mitgeführt, kann das Triebwerk seine Arbeit aufnehmen; bezeichnenderweise sitzt genau diese Taste (wie einst das Zündschloss) in der Mittelkonsole, ganz vergessen haben die Saab-Verantwortlichen die Wurzeln des exzentrischen Fahrzeugbauers also nicht. Typische Lüftungsdüsen im Gitter-Format sowie Knöpfchen in spezieller Formensprache unterstützen das Markenfeeling zudem. Ein neuer, aber charmanter Gag ist jener zusätzliche, an ein Fluginstrument angelehnte Geschwindigkeitsmesser in der Tachomitte. Wunderbar kommode Stühle mit üppiger Polsterung verdeutlichen: Der 9-5 gibt den exzellenten Tourer, und das gilt auch dann, wenn die wahrlich schicken 19-Zöller es dem Fahrwerk verdammt schwer machen, hartnäckige Querfugen außer Gefecht zu setzen. Aber solche findet man ja auf Autobahnen selten vor, wo eher langwellige Verwerfungen das mächtige Schiff zum sanften Nachschwingen anregen. Das funktioniert bei sämtlichen Ausführungen ganz gut, ob die elektronisch verstellbaren Dämpfer (je nach Ausstattungskonfiguration zwischen 1.160 und 1.490 Euro) nun geordert werden oder nicht. Es wird Zeit, den Vierzylinder-Turbo unter die Lupe zu nehmen.

Eigentlich passt die Zahl der Töpfe ja in das traditionelle Bild des schwedischen Herstellers, brachte doch erst GM Sechszylinder-Motoren mit, in deren Genuss aber auch die 9000er bereits kamen, wenn auch in der späten Phase. Der Zeitgeist (Downsizing lässt grüßen) für aufgeladene Aggregate mit überschaubarem Hubraum – auch in der gehobenen Mittelklasse – könnte besser nicht sein, also gar keine schlechten Voraussetzungen für die 2,0 T-Variante, an deren Heckdeckel der Schriftzug "Turbo" mit einer hochgesetzten "4" prangt – das Volumen wird dagegen nicht preisgegeben, es könnte theoretisch auch der 1,6 Liter große Basisbenziner oder der Selbstzünder unter der Haube stecken. Freilich hat der 220 PS starke Direkteinspritzer ordentlich Dampf, sobald der Lader Druck aufbaut – bei forciertem Gaseinsatz lassen sich durchaus Striche auf den Asphalt malen. Im Falle entspannter Fahrweise legt der Vierventiler wahre Sparkünste an den Tag und lässt sich mit unter acht Litern je 100 km bewegen – Richtgeschwindigkeit macht es möglich. Und sonst? Der Testwagen rollte mit manueller Sechsgang-Schaltung an, was in dieser Fahrzeugklasse inzwischen exotisch anmutet. Aber das kann der Käufer glücklicherweise selbst entscheiden, schließlich lassen sich alle Triebwerke bis auf den kleinsten Motor mit einer sanft schaltenden Sechsgang-Wandlerautomatik ordern (2.200 Euro Aufpreis). Die mechanische Box bedient sich immerhin leichtgängig, wenngleich nicht besonders drahtig – damit kann man leben.

Ab 37.900 Euro steht der 9-5 2,0 Turbo in der Liste – in der Linear-Ausstattung. Serienmäßig sind Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- wie beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber rundherum, Klimaautomatik, Radio mit CD-Spieler, elektronisches Stabilitätsprogramm, Vordersitze mit elektrischer Höhenverstellung sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Für 2.500 Euro extra gibt es den Vector mit Leichtmetallrädern, Tempomat und spezifischer Innenraum-Optik. Mit 46.700 Euro deutlich teurer ist der sportlich und gleichermaßen luxuriös angehauchte Aero mit automatisch abblendendem Innenspiegel, Lederpolster, Regensensor, elektrisch beheiz- und komplett verstellbaren Vordersitzen, tiefergelegtem Sportfahrwerk und Bi-Xenonlicht. Alupedale sowie markante Aero-Schriftzüge beispielsweise auf den Einstiegsleisten und dem abgeflachten Volant machen auch weniger aufmerksamen Zeitgenossen klar, um welche Linie es sich handelt. Die Aufpreisliste hält darüber hinaus noch so einige interessante Features bereit – unbedingt geordert werden sollte das Bildschirm-Navigationssystem mit Festplatte für 2.800 Euro. Headup-Display (1.000 Euro), Parksensor (550 Euro) und schlüsselloses Schließsystem (950 Euro) gehören ebenfalls zu den feinen Gimmicks, die in diesem Segment nicht vermisst werden wollen. Das Fondentertainment inklusive den beiden TFT-Bildschirmen ist mit 1.250 Euro keineswegs überbezahlt, und die Verkehrszeichen-Erkennung (700 Euro) immer wieder praktisch, obwohl sie bei widrigen Wetterverhältnissen nicht immer zuverlässig arbeitet.

Fazit: Der neue Saab 9-5 vermag die Markenwerte des skandinavischen Fahrzeugherstellers in würdiger Form zu repräsentieren. Mit eigenständigem Styling, einer satten Portion Technik und gegenüber dem Vorgänger verbesserten Verarbeitungsqualität bietet der Businessklässler gute Voraussetzungen, die Herzen der vielen Saab-Fans zu erobern und neue Autofahrer in Liebhaber des Labels zu verwandeln. Jetzt ist der Kunde am Zuge.