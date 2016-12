Das Erneuerungsprogramm von Saab geht stetig voran: Neben den großen 9-5-Modellen, die sich bereits seit einiger Zeit in der Auslieferung befinden, stellt auch der 9-3 noch eine höchst attraktive Alternative in der Mittelklasse dar. Im Folgenden geht es um die effiziente Diesel-Variante sowie den 9-5-Diesel in der 160 PS-Ausführung.

s ist schon rund acht Jahre her, als Saabs Mittelklässler 9-3 auf die Bühne trat. Der neue Besitzer Spyker kündigte bereits an, dass hier bald nachgelegt werde. Bis dahin müssen Interessenten mit dem aktuellen Modell vorlieb nehmen, das jedoch stetig renoviert wurde und in der Tat kaum gealtert erscheint. Grund genug, eine kleine Ausfahrt mit dem 2011er Jahrgang zu unternehmen; toll dabei ist, dass die Verantwortlichen den CO2-Ausstoß des 180 PS-Topdiesels auf 119 Gramm drücken konnten, was neben dem guten Umweltgewissen auch im Portemonnaie spürbar wird, denn Zusatzkosten in der Steuer entfallen bis 120 Gramm keine – es gilt lediglich die Hubraum-Besteuerung. Nur 4,5 Liter Treibstoff verfeuert dieser 9-3 gemittelt. Im Gegenzug liefern die Schweden einen quirligen Fronttriebler mit druckvoller Vortriebseinheit: Nach kurzer Anfahrschwäche legt der 1,9-Liter-Commonrail los und gibt den mindestens 17 Zoll großen Rädern einiges zu tun, denn sie müssen 400 Nm Drehmoment (zwischen 1.750 und 2.750 Touren) verarbeiten. Damit wird der bis zu 1,7 Tonnen schwere Skandinavier rund 230 km/h schnell und schafft den Standard-Sprint binnen achteinhalb Sekunden, was realistisch erscheint. Schaltfaules Fahren ist kein Thema, wobei die sechs Übersetzungsstufen der manuellen Box leichtgängig einrasten – nur zur Info für alle, die den Hebel fleißig betätigen mögen. Im Tonfall gibt sich der mit zwei Turboladern bestückte Selbstzünder kernig, wird aber niemals störend.

So erweist sich die schicke Limousine als kommode wie leise Möglichkeit, lange Strecken zu überwinden. Großzügige Sessel bescheren der menschlichen Fracht einen entspannten Aufenthalt; die Platzverhältnisse gehen in Ordnung, wenngleich Raum hier zu einem begrenzten Gut gehört – durchschnittlich gewachsene Mitteleuropäer indes dürften vorn wie hinten wenig klagen. Keine Klagen auch über das mild abgestimmte Fahrwerk – dezente Sportlichkeit macht sich breit, Straßenpatzer bügelt der Saab dennoch wirkungsvoll aus – die straffe Servolenkung vermittelt zudem viel Fahrspaß, gerade auch auf kurvigem Terrain. Die charakteristische Innenraum-Architektur ließ das Gestalter-Team nahezu unangetastet, es ist bei den praktischen Drehreglern für die Klimatisierung geblieben sowie den markanten Gimmicks, zu denen die Night-Panel-Funktion (zum Herabsenken der Instrumentenbeleuchtung) ebenso gehört wie die Feststellbremse, deren Hebel sich beim Lösen nahtlos in den Konsolenrand einfügt – aber bitte Vorsicht, hier kann man sich die Finger klemmen. Ansonsten darf das Interieur dank maßvoll ausgeführter Knöpfchenlandschaft als ziemlich bedienerfreundlich durchgehen – passend zur nordisch-kühlen Art mit reduzierter Anmutung. Wer es – und das gilt auch für Diesel-Interessenten – etwas größer mag, sollte freilich zum 9-5 greifen.

Unter dessen Haube arbeiten bereits die modifizierten Zweiliter-Triebwerke mit bis zu 190 Pferdchen. Schon die 160 PS starke Basis langt, um den distinguierten Businessklässler angemessen voranzutreiben. Okay, das Temperament erreicht keine sportlichen Dimensionen, aber ist absolut allround-fähig. Vielfahrer sollten zur geschmeidig schaltenden Sechsgang-Automatik greifen, die wirklich gute Dienste leistet. Der Wandler kaschiert die minimale Anfahrschwäche des Vierventilers; laut Werk nimmt sich der TiD 10,1 Sekunden für den Spurt auf 100 Kilometer je Stunde, allerdings wirkt das Schiff in der Praxis deutlich agiler. Mit nur wenig Anlauf ist man 200 Sachen schnell, etwa zehn km/h weiter versandet die Beschleunigung jedoch. Der 9-5 ist auch mit dem hemdsärmeligen Commonrail ein feiner Reisewagen; großzügiges Raumangebot macht den Businessliner zum Tourer erster Klasse. Auch wenn fünf Längenmeter und gehöriger Radstand für die Marke ungewöhnliche Eigenschaften darstellen, werden es die Fondpassagiere danken – insbesondere jene etwas fülligeren. Trotz auffälligem Teile-Sharing (der eine oder andere Schalter stammt aus dem Opel-Regal) zauberten die Innenraum-Architekten eine attraktive Armaturen-Landschaft mit deutlicher Saab-Handschrift. Da entdeckt das Auge beispielsweise die markanten Lüftungsgitter sowie Anzeigenadeln in kräftigem Grün und typischer Position.

Um das Elektronik-Zeitalter einzuläuten, spendierte man dem Schweden ein in der Mitte des Tachos angebrachtes Zentraldisplay, dessen TFT-Matrix ebenfalls an so manche Markenspezifika erinnert. Beispielsweise lässt sich eine Graphik aufrufen, die einen Geschwindigkeitsmesser simuliert, wie er in Flugzeugen Verwendung findet und mithin ein Stück Saab-Geschichte widerspiegelt. Drastisch gesteigert werden konnte die Verarbeitungsqualität – so erreicht der Innenraum des aktuellen 9-5 einen Soliditätsgrad, von dem die Fans eine Dekade früher noch geträumt haben. Üppig bemessene Sitze untermauern die Fernstrecken-Ausrichtung dieser oberen Mittelklasse – allein die Dämpfung könnte etwas sanfter ausfallen, stattdessen legt die luxuriöse Fuhre eine für das Segment recht straffe Note an den Tag, die durch große Räder noch verstärkt wird – das gilt sogar für die Grundversion ohne Sportfahrwerk. Mit langwelligen Verwerfungen auf der Schnellstraße werden die Federn jedoch problemlos fertig; exakt geht das servounterstützte Lenkrad, welches den ausladenden Nordeuropäer agil ums Eck zirkelt. Ach ja – der 9-5 besitzt auch eine praktische Ader: Mit einem Kofferraumvolumen von ordentlichen 513 Litern liegt er auf Klassen-Niveau und ist locker in der Lage, genügend Gepäck für vier Personen aufzunehmen.

Ab 38.100 Euro kostet der Saab 9-5 2,0 TiD mit Sechsstufen-Automatik – dann in der Linear-Ausgabe samt Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern rundherum, Klimaautomatik, Radio inklusive CD-Player, schlüssellosem Startsystem, elektronischem Stabilitätsprogramm, teilelektrisch verstellbaren Vordersitzen sowie Zentralverriegelung mit Fernbedienung. Zu den sinnvollen Sonderausstattungen gehört ohne Zweifel das 220 Euro teure Licht- und Sichtpaket mit automatisch abblendendem Innenspiegel wie Regensensor. Ebenso unbedingt an Bord sollten Bildschirm-Navigationssystem (2.830 Euro), Tempomat – den gibt es im Paket mit dem Multifunktionslenkrad für 480 Euro – sowie Bi-Xenonscheinwerfer für zusätzliche 940 Euro. Dagegen toben 180 Diesel-PS im 9-3 lediglich in Verbindung mit der sportlichen Aero-Line (34.800 Euro), die mit serienmäßigen Gasentladungslampen auf sich aufmerksam macht und von hinten an den beiden sichtbaren Endrohren erkennbar ist. Obligatorisch sind daneben eine umfangreiche Sicherheitsausrüstung sowie Klimaautomatik. Navi (im Paket mit Bluetooth-Freisprechanlage für 2.880 Euro) und Tempomat (480 Euro) kosten hingegen Aufpreis. Das gilt auch für eine sechsstufige Getriebeautomatik: Dann werden noch einmal 2.200 Euro fällig.

Fazit: Der Saab 9-3 präsentiert sich trotz langer Bauzeit noch taufrisch und als Diesel in der neuesten Ausbaustufe mächtig sparsam; wer es etwas größer mag, greife zum taufrischen 9-5, der mit faszinierendem Design sowie ausgezeichneten Langstrecken-Eigenschaften begeistert. Die kernig laufenden Selbstzünder erfreuen mit gutem Durchzug und genügsamem Spritkonsum.