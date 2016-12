Der Mitsubishi Lancer RalliArt reicht in puncto Kult zwar nicht an sein großes Vorbild, den legendären Evo, heran, ist ihm andererseits aber dicht auf den Fersen. Wer es lieber etwas schlichter mag und mit automobilen Berühmtheiten nicht so hat, bekommt mit der im Folgenden besprochenen Mittelklasse viel spannendes Auto für günstiges Geld. Autotipp.

ie Bezeichnung "RalliArt", bei Mitsubishi in Gebrauch für die sportlichen Modelle, löst oft Verwirrung aus. In Verbindung mit dem Lancer nämlich denkt man leicht an die heißen Rallye-Ableger namens Evolution. Aber nein, hier steht nicht der berühmte Evo, sondern ein etwas schlichterer Vertreter dieser japanischen Mittelklasse oder Kingsize-Kompaktklasse, je nach Definition. Doch halt – so ganz schlicht ist der vom gleichen Zweiliter-Turbo (man stimme Lader und Motormanagement neu ab – schon erzielen sich Abwandlungen am Aggregat) angetriebene RalliArt auch wieder nicht: Eingeweihte erspähen rasch die Luftschlitze in der Alu-Motorhaube sowie die beiden potenten Endrohre. Kennern fällt selbstredend auch jenes markante Logo auf, das zum Beispiel auf dem nicht weniger charakteristischen Kühlergrill prangt. Auf – für manchen Geschmack zumindest – anstößiges Spoilerwerk verzichtet man, auf ein paar Pferdchen ebenfalls. Immerhin bleiben deren 240 übrig, genug für gelegentliche schnelle Runden. Im Gegensatz zum Evolution können die Kunden beim eine Nummer schwächeren Lancer zwischen zwei verschiedenen Karosserieformen wählen. Limousine oder Sportback lautet die entscheidende Frage. Letzterer dürfte hierzulande häufiger anzutreffen sein, wenn man denn überhaupt einmal einem RalliArt begegnet, denn der kräftig motorisierte Mitsubishi gehört zweifellos zu den modernen Raritäten auf der Straße.

Ach ja, wer sich dann doch für die schicke Schrägheck-Variante entscheiden sollte, muss mit einem Heckspoiler leben. Wirklich auffällig ist dieser zwar nicht, aber richtig profan präsentiert sich allein das sauber verarbeitete Interieur; von sportlichen Anflügen kann bis auf Alupedale keine Rede sein, die langstreckentauglichen wie kommoden, dafür indessen wenig drahtigen Sitze könnten auch locker im Basismodell verbaut sein – in diesem Punkt unterscheidet sich der RalliArt wieder von seinem starken Bruder mit den obligatorischen Recaros. Funktionalität steht jedenfalls auf dem ersten Platz, das ist der klare Vorteil bei einfacher Architektur. Man findet nichtmal viele Knöpfe, sonst durchaus üblich bei japanischen Fahrzeugen. Dabei kann von schlechter Ausrüstung nun wirklich nicht gesprochen werden, aber die Verantwortlichen verstanden es offenbar, die Bedien-Last geschickt zu verteilen. Mit Hilfe dreier Drehregler lässt sich die komplette Klimasteuerung handhaben, sämtliche Audio-Belange laufen über den flexiblen Touchscreen, der freilich auch die Navigation umfasst. Schnörkellose Rundinstrumente samt gut ablesbaren Skalen beherbergen in der Mitte ein kleines, aber nützliches Display mit rot leuchtender Punktmatrix-Ausgabe für Bordrechner und Co. Die eine oder andere Ablage sowie zwei Cupholder in der Mittelkonsole machen den Asiaten fit für potenzielle Fernreisen.

Dafür spricht auch das Platzangebot des über 4,58 Längenmeter messenden Vehikels. Im Fond finden selbst großgewachsene Menschen vertretbare Knie- und Kopffreiheit vor – dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Und damit der Fahrer viele Kilometer am Stück ebenfalls entspannt zurücklegen kann, ist das Doppelkupplungsgetriebe beim RalliArt stets vorhanden – Wahlmöglichkeit ausgeschlossen. Bisherige Gegner dieser Technik und damit gleichzeitig Verfechter der Wandlerautomatik lernen bei ersten Proberunden, dass auch andere Getriebearten Qualitäten besitzen. Rucke bei Übersetzungswechseln erfreuen hier durch Abwesenheit, und die von der Elektronik feinfühlig dosierte Anfahrkupplung lässt jeden Ampelstart zur angenehmen Sache avancieren. Zu Traktionsproblemen kommt es übrigens auch bei forciertem Leistungseinsatz keinesfalls, denn der RalliArt fährt immer mit zwei angetriebenen Achsen. Dabei setzt Mitsubishi auf ein ambitioniertes Allradsystem, das auch der Evo unter dem Blech trägt. Die grundsätzliche Kraftverteilung erfolgt in einem Fifty-Fifty-Verhältnis, wobei das aktive, per Lamellenkupplung geregelte Mitteldifferenzial bei Drehzahlunterschieden effektiv eingreift. Natürlich unterliegen alle Regelparameter auch der Kommandohoheit der Stabilitätskontrolle. Ein mechanisch sperrbares Differenzial an der Vorderachse unterstreicht den Anspruch, den der zweitkräftigste Lancer an die Vortriebsarchitektur stellt.

Also schnell auf windungsreiche Landstraßen, wo die Mittelklasse richtig Laune macht. Mit präziser Lenkung und ultrafestem Grip beißt sich der Allradler hochdynamisch durch Kehren, da gerät das mit nur mildem Seitenhalt gesegnete Gestühl schonmal ins Schwitzen. Dabei klingt der Vierzylinder von zurückhaltend im unteren Drehzahlbereich bis kernig – wenn man ihn ausdreht. Und das lässt er gerne mit sich machen, wenngleich schon ab 2.500 Umdrehungen Biss herrscht, denn dann schießen 343 Nm Drehmoment in den Antriebsstrang, und der Kraftschub flacht erst jenseits der 4.725 Kurbelwellenrotationen wieder langsam ab. Drahtige 7,1 Sekunden verspricht das Werk für den Standard-Sprint, und dieser Wert wird bei fast allen Witterungsbedingungen ohne Probleme eingehalten. Gerade bei Regen bringt der 4x4-Antrieb handfeste Pluspunkte mit sich – von ungemütlichem Wetter nämlich lässt sich das Powerpaket in der Regel nicht aus der Ruhe bringen, was die aktive Sicherheit erhöht. Und wie verarbeitet der automobile Athlet Straßenbahnunebenheiten? Keine Frage – schon nach wenigen Metern enthüllt der Sportler sein straffes Gesicht und lässt die Passagiere erkennen, wo das Bauunternehmen dringend nacharbeiten oder gar erst anfangen muss. Langwellige Patzer entschärft er indes ordentlich und bleibt demnach meist freundlich zu den Insassen, so dass man größeren Touren mit dem Lancer RalliArt freudvoll entgegensehen darf.

Das gilt auch für das Preiskapitel, schließlich sind 35.900 Euro für einen satt ausstaffierten 240 PS-Mittelklässler einfach sensationell. Schräg- oder Stufenheck? Der Kurs bleibt gleich – lediglich für die Metalliclackierung verlangt der Importeur akzeptable 480 Euro Aufschlag. Obligatorisch sind Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags (samt Knieairbag links), elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Berganfahrhilfe, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, elektrische Fensterheber rundherum, Klimaautomatik, Lederpolster, Leichtmetallräder, Navigationssystem mit großem Farbmonitor inklusive Festplatte zur Speicherung von Musikstücken, Radioanlage, Regensensor, schlüsselloses Schließsystem, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, Sitzheizung, Soundsystem, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat sowie Bi-Xenonscheinwerfer inklusive Kurvenlicht-Funktion – mehr Auto braucht der Mensch wirklich nicht. Allein der Parksensor fehlt – es gibt ihn weder für Geld noch gute Worte. Stattdessen warnt ein gellender Piepton bei Einlegen des Rückwärtsgangs, dass nun Gefahr im Anmarsch ist. Mauern jedenfalls schreckt das wenig. Locker entschädigt das günstige Preis-Leistungsverhältnis dafür, dass der Vierzylinder sich auch mal zehn Liter SuperPlus je einhundert Kilometer gönnt. Allradantrieb wie Performance erfordern eben immer einen etwas höheren Aufwand als durchschnittliche Automobilität. Und Durchschnitt verkörpert ein Lancer RalliArt ganz bestimmt nicht.

Fazit: Der Lancer RalliArt fasziniert in jeder Hinsicht. Diese außergewöhnliche Mittelklasse bietet Ausstattung sowie Leistung satt, ist Exot wie Hingucker und mit deutlich unter 40.000 Euro unglaublich wohlfeil. Bitte unbedingt zuschlagen, wenn ein Fahrzeug mit den entsprechenden Wunschkriterien auf der Liste steht!