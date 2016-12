Mit dem Mini Paceman zeigt die Lifestylemarke auf der North American International Auto Show in Detroit eine interessante Neuinterpretation des gefragten Kultmobils. Nach den eher nützlichen Varianten Clubman und Countryman dürfen die Fans jetzt auf einen knackig-sportlichen Ableger mit Offroad-Eigenschaften hoffen.

o langsam wird das Mini-Programm zur Großfamilie – Limousine, Cabrio, Gepäckschlucker Clubman und das betont andere SUV, was fehlt nun noch? Richtig, die sportliche Kraxel-Variante. Okay, sie ist noch nicht am Markt, stattdessen präsentiert der Konzern dem aufmerksamen Zuschauer eine schicke Studie – es handelt sich analog zum BMW X6 um eine Mischung aus Coupé und Geländewagen. Die schräge, abfallende Dachlinie gibt diesem Mini einen drahtigen Touch; der Bereich oberhalb der Hinterräder präsentiert sich deutlich herausgestellt, was dem Deutsch-Briten zu einer muskulösen Erscheinung verhilft. Die kräftige Front erinnert an den Countryman: Markante Scheinwerfer sowie der auffällig große Kühlergrill zeigen, wohin die Richtung geht. A-Säulen wie Dachpartie verleihen der Studie den unverwechselbaren Mini-Anstrich. Ein konturierter Heckdeckel bringt zusammen mit den beiden potent wirkenden Endrohren die nötige Portion Kraft ins Spiel. In puncto Abmessungen orientiert sich das Concept Car am Countryman und misst demnach kaum mehr als vier Längenmeter, was den Einsatz in urbanen Gefilden leichter machen dürfte. Mit einer Breite von unter 1,8 m geht das Vehikel fraglos als kompakt durch.

Dennoch sollten hier vier Personen genügend Platz finden, um auch mal auf die lange Reise zu gehen. An der Motorisierung jedenfalls liegt es nicht – die Techniker verpassten der Studie den bekannten 1,6-Liter in der stärksten Ausführung (John Cooper Works). Damit leistet der Turbo stramme 211 Pferdchen und macht den Mini fit für Autobahnen. Da der Paceman die Plattform des Countryman nutzt, bietet er freilich auch vier angetriebene Räder. Das per Elektromagnet gesteuerte Mitteldifferenzial ist in der Lage, das gesamte Motormoment an die Hinterachse zu leiten – bei griffiger Fahrbahn beträgt die Kraftverteilung indes 50/50. Je nach Käuferwunsch soll es natürlich auch eine Version mit Frontantrieb geben. Beim Fahrwerk setzte das Ingenieurteam auf eine dynamisch-straffe Ausrichtung, damit das typische Gokart-Feeling nicht auf der Strecke bleibt. Eine sportlich ausgerichtete elektrische Servolenkung unterstützt das Fahrwerk in seiner agilen Rolle. Sollte der Paceman tatsächlich den Weg in die Schauräume finden, beschert das den Autohäusern eine nie zuvor gekannte Vielfalt in den Auswahlmöglichkeiten. Aber jetzt muss die Studie zunächst in den USA beweisen, ob der Kunde auch zugreifen würde. Es bleibt also weiterhin spannend.

Fazit: Noch ein Mini? Fans jedenfalls gibt es bekanntermaßen genug, und eine richtig ausgefallen-sportliche Ausführung fehlt schließlich noch im Portfolio des britischen Traditionslabels. Ob das Concept Car allerdings Wirklichkeit wird, muss die Zeit zeigen.