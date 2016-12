A-Klasse mal radikal anders: Diese Botschaft vermittelt Mercedes mit dem kompakten Concept-Car, das die Öffentlichkeit der Auto Shanghai (vom 21. bis zum 28. April 2011) erstmals live zu sehen bekommen wird. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf Stuttgarts künftige untere Mittelklasse.

ie A-Klasse ist keine schlechte Alternative in der Kompaktklasse, aber eben auch keine wirkliche Option für junge Dynamiker. Das soll sich künftig ändern – zu diesem Schluss jedenfalls muss kommen, wer das Design der nun vorgestellten Studie Concept A-Class genau studiert: Muskulös und konturiert will sie die jungen Wilden schonmal in den erforderlichen Alarmzustand versetzen, um das fertige Menü später auch ja nicht zu verpassen. Kunden mit hohen Ansprüchen an das Raumangebot und dem Wunsch nach hoher Sitzposition sollen demnächst an den B verwiesen, während Golf GTI-Fahrer bald auch bei Mercedes fündig werden sollten. Darf man die Leistung von 210 PS – also exakt der Wert des Klassikers aus Wolfsburg – als Warnung in Richtung Niedersachsen verstehen? Jener Output des neuen Turbo-Vierzylinders inklusive Direkteinspritzung wird von einem Doppelkupplungsgetriebe verarbeitet, um dem Käufer-Verlangen nach automatisierter Übersetzungsanpassung in effizienter Weise Rechnung zu tragen. Es bleibt auch in Zukunft beim Frontantrieb – daher ist mit Spannung abzuwarten, ob in Sachen Antrieb radikale Veränderungen kommen. Sicherheitstechnisch rüsten die Schwaben definitiv kräftig auf.

So ist davon auszugehen, dass A-Klasse-Eigner von morgen in den Genuss eines radargestützten Kollisionverminderers kommen. Der Fahrer wird sowohl durch optische Signale als auch akustisch gewarnt, während der adaptive Bremsassistent sich auf die individuelle Situation vorbereitet. Gebremst wird indessen erst, wenn das Pedal betätigt wird – eine Weltneuheit im Kompaktwagen-Segment. Nicht minder neugierig machen die LED-Scheinwerfer der Studie – ob sie ebenfalls in die Serie finden werden? Falls ja: Auch dieses Feature existiert bisher in keiner unteren Mittelklasse. Als ziemlich sicher gilt: Die spacige Innenraumanmutung mit der in Form einer Flugzeug-Tragfläche ausgeführten Instrumententafel sowie die an eine Turbine angelehnten Lüftungsdüsen bleiben Stoff zum Träumen. Nächstes Jahr – zurückgekehrt auf den Teppich – dürfte die Fangemeinde schlauer sein, vielleicht sogar schon zur internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main im September 2011? Jedenfalls – so viel steht fest – bedeutet der nächste Generationenwechsel eine deutliche Zäsur – aus kurz und hoch wird flach und knackig. Der Bruder namens B-Klasse soll schon etwas früher in die Schauräume strömen, so dass bisherige "A-Kunden" bereits vorfühlen können, ob sie möglicherweise umsteigen.

Fazit: Die A-Klasse wird sportlich – das freut die GTI-Fraktion, welche bald wohl auch in den erlauchten Mercedes-Kundenkreis aufgenommen werden kann. Noch einige Monate Geduld, dann sollte der Schleier gelüftet werden, und bis dahin darf man sich an dem faszinierenden Concept erfreuen. In China – inzwischen einem der ganz großen Automobilmärkte – wird man es zum ersten Mal bestaunen können.