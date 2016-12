Mazda hat für seine Kompaktklasse-Kunden einen besonders kräftigen Diesel im Angebot, der interessanterweise keine speziellen Erkennungsmerkmale aufweist. Somit avanciert der 2,2-Liter-Vertreter zum Geheimtipp, der so ein bisschen im Verborgenen blüht. Autotipp.

igentlich ist der Mazda 3 hierzulande so etwas wie der Opel Astra auf japanisch – zwar nicht der Platzhirsch unter Nippons Kompaktklassen, aber doch eine feste Größe. Die 2009 eingeführte zweite Auflage präsentiert sich im Vergleich zum Vorgänger moderat weiterentwickelt; das Grundlayout ist geblieben – so etwas nennt man auch Kundenbindung. Doch geändert haben sich bei genauer Betrachtung viele Dinge, darunter auch so manche unsichtbare. Rund 15 Kilogramm Gewichtsersparnis durch großzügigeren Einsatz hochfester Stähle stehen einer deutlich verbesserten Karosserie-Steifigkeit gegenüber, wenn das kein Fortschritt ist im Zeitalter des Anti-CO2-Kampfs. Und dass die schlechte Stimmung gegenüber gefräßigen Vehikeln kein Verzicht auf Fahrspaß bedeuten muss, beweist Mazda mit dem 185 Pferdchen leistenden 2,2-Liter Commonrail eindrucksvoll. Die Entscheidung, die stärkste Ausbaustufe des Vierzylinders auch in der unteren Mittelklasse einzubauen (es gibt ihn ebenso im Mazda 6), verschafft dem Hersteller zumindest einen Wettbewerbsvorteil, denn dieser Mazda 3 gehört zu den stärksten Diesel-Kompaktklassen überhaupt. Schön ist, dass man vergebens nach einem optischen Hinweis sucht, selbst ein Doppelendrohr gibt es nicht, geschweige denn besondere Schweller oder aufdringliches Spoilerwerk.

Die Eckwerte machen jedenfalls Lust auf eine Kostprobe; also nichts wie rein in den starken Dreier und Motor starten, was erwartungsgemäß unspektakulär klingt. In puncto Sound haben Selbstzünder eben doch keine Chance gegen einen ambitionierten Benziner. Kultiviert gibt sich der Vierventiler aber schon – eine raue Note verbreitet das Triebwerk allenfalls beim ersten Start nach einer frostigen Nacht. Warmes Kühlwasser ist gleichzusetzen mit ruhigem Lauf, ohne die Verbrennungsart zu leugnen. Wer den Zündkerzenverweigerer nicht anhand der Akustik identifiziert – spätestens nach den ersten Metern entfaltet sich die typische Turbodiesel-Charakteristik: Dem milden Anrollen folgt ein explosionsartiger Drehmomentschub – da scharrt der Japaner sogar bei griffiger Fahrbahn mit den vorderen Pneus. Kein Wunder, schon bei 1.800 Umdrehungen reißen satte 400 Nm an den Antriebswellen. Wer fleißig schaltet, erreicht einhundert Stundenkilometer bereits nach guten acht Sekunden – diesen Wert nennt das Werk. Der harmoniert mit dem subjektiven Eindruck durchaus; mit sanfter Gewalt presst der Fronttriebler seine menschliche Fracht in die straffen Stühle, und der Punch lässt gar jenseits von Richtgeschwindigkeit kaum nach, so dass auch die magische 200 km/h-Grenze flugs durchbrochen wird. Dann aber ebbt der Vorwärtsdrang ab. Umsteiger von Benzin-Modellen müssen sich daran gewöhnen, dass hohe Drehzahlen auch bei sportlich angehauchten Dieseln wenig bringen.

Umso wichtiger ist es dann, wenn der Schalthebel knackig durch die Gassen witscht, was hier der Fall ist. Vor allem erfreuen kurze Wege zwischen den Übersetzungsstellungen – da fällt es nicht schwer zu verschmerzen, dass eine Getriebeautomatik weder für Geld noch gute Worte lieferbar ist. Im Sinne der Sportlichkeit gefallen auch die etwas besser ausgeprägten Sitze der Sports-Line-Variante mit vernünftigem Seitenhalt; als Kurvenräuber geht dieser Mazda aber kaum durch, weil er von seiner Charakteristik her wenig Appetit darauf macht, windungsreiche Landstraßen in Rekordgeschwindigkeit zu durchlaufen. Und das Fahrwerk zieht seine straffe Note, die vor allem beim Überfahren fieser Kanaldeckel offenbar wird, nicht zuletzt aus den serienmäßigen 17-Zöllern. Dafür pariert es Autobahnen und Straßen mit moderaten Verwerfungen recht kommod – da gibt der Kompaktklässler den brauchbaren Tourer. Dabei geht das Platzangebot völlig in Ordnung, auch wenn Kritiker den äußeren Längenzuwachs ohne Vergrößerung der Fahrgastzelle bemängeln. Knie- und Kopffreiheit im Fond machen wahrlich keinerlei Probleme – selbst großgewachsene Insassen kommen mehr als passabel unter, während man sich in der ersten Reihe gar luftig bewegen kann. Mangelnde Allroundfähigkeit muss sich der Japaner demnach kaum vorwerfen lassen.

Höchstens, dass man etwas Zeit braucht, um alle Funktionen vollständig zu durchdringen, denn die Knöpfchen-Landschaft hat es in sich. Aber das dürfte wiederum den Technik-Freaks hervorragend gefallen. Lenkrad und Mittelkonsole präsentieren sich dicht bepackt mit Dreh- und Drückschaltern, deren Bedeutung indessen auch ohne Betriebsanleitung problemlos erfasst werden kann – intuitiv bedienbar ist der Mazda 3 also in jedem Fall. Selbst die integrierte Navigation lässt sich – platzsparend auf der Lenkrad-Klaviatur untergebracht – mit etwas Übung flink steuern. Allein das etwas weit entfernte und zu klein geratene Display könnte sehschwachen Kunden Ärger bereiten – dann muss eben die präzise Sprachführung genügen. Allerdings fügt sich diese Lösung deutlich besser in das Gesamtbild des Interieurs ein als manche aufgesetzte Navigation namhafter Hersteller. Die Verarbeitungsqualität der japanischen unteren Mittelklasse überzeugt übrigens, wenngleich die Wohnstube nicht unbedingt mit prunkvollem Zierrat baggert. Stattdessen gibt es sachliche Architektur mit einer Mischung aus Kunststoffen und silberfarbenen Applikationen. Dazu gesellen sich eine maßvolle Anzahl Ablagen sowie große Cupholder, damit die Laune auf langen Reisen nicht in den Keller fällt.

Die Laune der Kauf-Anwärter bleibt ebenfalls heiter, denn das Preis-Leistungsverhältnis des stärksten Diesel-Mazda 3 kann sich sehen lassen. Zwar müssen Interessenten für die 185 PS-Version, die ausschließlich als Sports-Line anrollt, 27.990 Euro auf den Tisch legen, allerdings ist die Serienausstattung satt: Antiblockiersystem, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Front-, Kopf- wie Seitenairbags, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Bordcomputer, elektrische Fensterheber rundherum, automatisch abblendender Innenspiegel, Klimaautomatik, Leichtmetallräder, Parksensor, Radioanlage mit CD-Wechsler, Regensensor, schlüsselloses Schließsystem, Sitzheizung, Soundsystem, Spurwechsel-Assistent, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat sowie Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlichtfunktion gehören stets dazu. Elektrisch verstellbare Ledersitze (mit Memory für den Fahrersitz) erfordern zusätzliche 1.560 Euro, während der elektronische Lotse gegen einen Obolus von 720 Euro bestellt werden muss. Moderate 495 Euro kosten Metallic-Lacke. Diesel-Einsteiger hingegen sind bereits ab 20.390 Euro dabei und bekommen mit der Prime-Line immerhin Dinge wie Klimaanlage und Radio frei Haus – so viel Auto braucht der Mensch.

Fazit: Der Mazda 3 2,2 MZR-CD ist ein Geheimtipp für leistungshungrige Dieselinteressenten, die zudem wenig auffallen möchten. So avanciert der schlichte Allrounder zum sparsamen wie potenten Tourer für alle Fälle mit ansehnlicher Serienausstattung.