Auch in der unteren Mittelklasse werden Kunden mit exklusivem Autogeschmack fündig, ohne überhöhte Kurse bezahlen zu müssen, dank Lancia ist das kein Problem. Der Kingsize-Kompaktklässler polarisiert: Während die einen nichts mit ihm anfangen können, zählen die anderen zu den glühenden Fans. Hier geht es um die starke Dieselvariante mit doppeltem Turbo.

arf man im Zusammenhang mit der unteren Mittelklasse das Substantiv "Nische" seriöserweise in den Mund nehmen? Schließlich repräsentiert das Segment mit nahezu 30 Prozent Anteil die meisten Fahrzeuge pro Kategorie. Da bleibt Individualität eher auf der Strecke – könnte man vermuten. Denn hier geht es gnadenlos um Volumen, für Andersartigkeit ist kein Platz. Falsch gedacht, denn da ist ja der Lancia Delta. Okay, mit einer Länge von 4,52 Metern gibt er sich betont großzügig, aber das Objekt Delta darf ruhig aus der Masse hervorragen, notfalls auch im wörtlichen Sinne. Richtig einordnen kann man diesen Italiener ohnehin kaum: Zu ausgefallen, zu eigensinnig – einfach komplett anders. Vielen Exemplaren begegnet man hierzulande nicht gerade, das macht diesen Lancia besonders reizvoll. Das Reize wecken beginnt mit seiner äußeren Erscheinung. So berührt der kräftige Kühlergrill im markentypischen Format die Sinne ebenso wie die bogenförmig gespannte Dachlinie – auf Wunsch auch zweifarbig. Pfeilförmig läuft die Frontpartie aus, begleitet von markanten Sicken. Auffällige LED-Leuchteinheiten begrenzen das Steilheck; sollte hier etwa doch ein kleines Stückchen Konventionalität durchblinzeln? Also nichts wie rein in den Hingucker und die Passanten aufwühlen, denn der eine oder andere dürfte das gute Stück nicht erkennen, wohl aber zur Kenntnis nehmen.

Innen präsentiert sich der Südeuropäer mehr distinguiert als ausgefallen – durchaus auch mit einer wohnlichen Note. Charakteristisch für Lancia ist selbstredend die einschlägige Schrift, in der sämtliche Ziffern auf den Blättern angeschlagen stehen. Der Ablesbarkeit tut diese keinen Abbruch, das Instrumentarium gibt sich ansonsten schlicht und beherbergt außer Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeiger – ganz klassisch – ebenso eine Wassertemperatur-Anzeige sowie die Tankuhr. Das war es aber auch schon mit den klassischen Mustern, der Delta ist ein Auto der Displays und Tasten. Eines sitzt zwischen den beiden großen Skalen, ein anderes ist der (auf Wunsch lieferbare) große Screen für die Farbkartendarstellung, dann gibt es noch die Anzeige der Klimaautomatik mit Temperaturkontrolle und Lüftungsstatus. Nun zu den Knöpfchen: Hier kann der Italiener dem japanischen Wettbewerb locker das Wasser reichen, was Technikfans mit Freude zur Kenntnis nehmen werden. Die Kardinalfrage ist doch aber: Bedienungsanleitung ja oder nein? Wer gerne ein bisschen herumprobiert, kann sie getrost im Fach belassen, man bekommt sämtliche Funktionen auch ohne Hilfe in den Griff inklusive der Menüsteuerung, der bei den ersten Versuchen durchaus mit Konzentration zu begegnen ist. Kurios ist noch immer der Schalter mit dem Lenkrad-Symbol.

Es handelt sich um Fiats simple Antwort auf die Forderung nach einer Servolenkung, die verschiedenen Ansprüchen gerecht werden muss. Im City-Modus beispielsweise kann man mit dem Steuer nahezu Glücksrad spielen, so leichtgängig lässt es sich drehen, so synthetisch indes mutet das Lenkgefühl an. Zum Einparken jedenfalls optimal, danach ist der City-Modus wieder out, und die elektrische Lenkkraftunterstützung entpuppt sich als fähige Vorrichtung – es bleibt mehr als nur ein Fünkchen Fahrbahnkontakt und ordentliche Rückmeldung. Und das, obwohl der Delta ganz bestimmt kein Performance-Kracher ist, zumindest gilt das für die erwartete Querdynamik. Der übergroße Kompakte dämpft wirkungsvoll, verwöhnt die Fahrgäste mit eher milder Abstimmung und zeigt relativ früh an, dass ihm hohe Kurventempi nicht wirklich liegen. Und quietschende Reifen stehen diesem Turiner kaum zu Gesicht, wird einem italienischen Auto auch noch so viel Temperament unterstellt. Wer die richtige Variante wählt, bekommt davon nicht wenig – es empfiehlt sich der doppelt aufgeladene 1,9-Liter-Diesel. Satte 400 Nm Drehmoment sowie 190 Pferdchen fallen in diesem Fall über die Vorderachse her – allerdings stellt sich der Sechzehnventiler in der Praxis als unspektakulärer Begleiter heraus; statt Hektik verbreitet er eher Gelassenheit.

Da wäre die brauchbare Laufkultur, wie man sie von einem Commonrail-Vertreter selbstverständlich auch erwartet. Okay, warmlaufen muss er sich erst einmal – danach fallen die Maschinentöne äußerst zurückhaltend aus. Und die Kraftentfaltung? Offenbar müssen die beiden Lader zunächst etwas ausholen, dann aber geht es richtig los, will heißen: Nach Überwinden der Anfahrschwäche folgt Vortrieb, denen das Reifengummi je nach Gaseinsatz nicht mehr gewachsen ist, was die Traktionskontrolle prompt auf den Plan ruft. Bei wohldosiertem Einsatz des rechtes Pedals lässt sich der Fronttriebler entspannt und vor allem auch zügig bewegen. Schnellen Autobahnrunden ist er keineswegs abgeneigt, fährt mit den größeren Reiselimousinen um die Wette, ohne sich dabei abzuhetzen. Tacho 220 ist kein Problem; dabei läuft der Kompaktklässler sauber geradeaus, jegliche Form der Nervosität geht ihm ab. Feine Sitze unterstreichen übrigens die Langstrecken-Fähigkeiten dieses Lancia. Selbst der Fond bietet keinen Platz der zweiten Klasse – großzügiger Radstand (2,7 Meter) sorgt dafür, dass sich sogar Passagiere mit langen Beinen locker-luftig untergebracht fühlen und damit fit für weite Reisen. Nur das Rückwärtsfahren gestaltet sich mangels Übersichtlichkeit schwieriger – die 370 Euro für den Parksensor sind daher gut angelegt.

Oder gleich zum 500 Euro kostenden Parkassistenten greifen – dann muss man sich nicht mit komplizierten Einlenkwinkeln beschäftigen. Ab 28.750 Euro übrigens ist der stärkste Diesel-Delta zu haben – dann in der recht üppigen Oro-Ausstattung mit Antiblockiersystem, Front-, Kopf-, und Seitenairbags (plus Luftsack für die Fahrerknie), elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern rundherum, Klimaautomatik, Leichtmetallrädern, Polster in Alcantara-Ausführung, Radio, elektronischem Stabilitätsprogramm sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Gegen einen Aufpreis von 4.600 Euro liefert der Händler die Executive-Line samt elektronisch verstellbaren Dämpfern, Navigationssystem, großem Panoramadach, Parkpiepsern, Sitzheizung und jene exklusive Zweifarb-Lackierung. Dennoch bleibt Raum für Individualisierungen: Für 450 Euro bekommt der Käufer ein Technologiepaket mit automatisch abblendendem Innenspiegel, Licht- und Regensensor wie Tempomat. Elektrisch verstellbare Sitze kosten 1.010 Euro, der Spurhalteassistent notiert mit 500 Euro, während Bixenon-Scheinwerfer mit weiteren 980 Euro eingekauft werden müssen. Fehlt allein die Getriebeautomatik – mit diesem Motor indessen nicht kombinierbar. Ein paar Verbesserungsmöglichkeiten müssen ja immerhin auch noch bleiben.

Fazit: Individualismus in der unteren Mittelklasse? Bei Lancia kein Thema, dank Delta werden Kunden mit Gespür für das Besondere fündig. Dabei gibt sich der Fronttriebler alles andere als unbezahlbar und wird gar zum fairen Kurs angeboten. So erschwinglich können feine Raritäten sein.