Der Grand C-Max im Test

Mit dem Sportage beweist Kia eindrucksvoll, dass der Wandel zur Lifestyle-Marke gelungen ist. Der attraktive Hingucker kann aber mehr als nur schön aussehen und eignet sich wunderbar als Multifunktionsvehikel, mit dem man auch auf längeren Reisen Spaß hat. Im folgenden Autotipp geht es um die 136 PS starke Diesel-Variante.

ia früher und heute – der Sportage früher und heute, da prallen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander, und dabei ist die alte Welt nichtmal besonders lange Vergangenheit. Natürlich war das verflossene Modell, das bis 2010 vom Band lief, kein schlechtes Auto – sachlich, schlicht und funktional. Ein typisch asiatisches Kompakt-SUV mit nützlicher Note, aber wenig interessant eingekleidet. Szenenwechsel. Der aktuelle Kia Sportage rollt aus dem Showraum und entfaltet in freier Wildbahn jene fesselnde Wirkung, die das Designerteam um Peter Schreyer dem kompakten SUV bereits auf dem Reißbrett einhauchte: Da steht ein knackig-gestählter Beau mit kurzem Hinterteil und ebenso kurzen Überhängen, der einen athletischen Hauch ausstrahlt. Die markante Fensterlinie mit kantigem Abschluss an den Fondtüren sorgt für einen charakterstarken Auftritt – die Front bekennt sich eindeutig zum Familiengesicht, mit typischem Kühlergrill samt Spange; schneidige Scheinwerfer in Klarglasoptik und mit LED-Einheiten für das Tagfahrlicht untermauern den dynamischen Einschlag des aktuellen Jahrgangs. Dynamisch verhalten sich auch die geneigten Kunden – fast 600 Zulassungen zählte das Kraftfahrt-Bundesamt im letzten Februar und somit rund 200 Einheiten mehr als im gleichen Monat 2005, ein Jahr nach der Markteinführung des Vorgängers also.

Dass der aktuelle Alleskönner fest im Sattel sitzt, sieht man am Straßenbild, denn die Begegnungshäufigkeit fällt frappierend aus. Aber wie benimmt sich die schicke Fuhre im Alltag? In der Regel bekommen neue Modelle immer Leistungsspritzen, hier ist es umgekehrt – man war bereits bei 150 Pferdchen angekommen, nun muss man mit 136 auskommen, dafür allerdings präsentiert sich der Commonrail-Sechzehnventiler taufrisch entwickelt. So oder so: Der Sportage ist weniger drahtig, als sein Name vermuten lässt, da machen 14 PS mehr oder weniger den Braten nicht fett. Der Kunde darf zwischen Front- und Allradantrieb wählen, man darf selbst schalten oder es einer Sechsgangautomatik überlassen, dann aber gehören zwei angetriebene Achsen zur Pflichtübung. Genau dieser Konfiguration entspricht der hier besprochene Testwagen, entspannter kommt man mit keiner Sportage-Ausgabe ans Ziel. Nässe und Geröll sieht er gelassen entgegen und verteilt die Antriebsmomente per elektro-hydraulisch gesteuerter Lamellenkupplung auf sämtliche Räder. Das aktive System reagiert freilich auch auf fahrdynamische Situationen, um der Stabilitätskontrolle tatkräftig zur Seite zu stehen. Per Knopfdruck kann die Kraftzuweisung auf 50:50 geblockt werden – allerdings nur im unteren Geschwindigkeitsbereich.

Jetzt aber wird gestartet; das Triebwerk verfällt in einen ruhigen Lauf mit nagelfreiem Soundbild. Unter Last klingt der Zweiliter kernig, wird aber niemals störend oder unangenehm laut. In der Gattung lässt er sich natürlich identifizieren, klarer Fall. Der Punch reicht für das Alltagsgeschäft, ohne in hektische Sphären abzudriften – keine Frage, die Schleppmomente des Antriebsstrangs fordern ihren Tribut und wirken kräftezehrend, aber 319 Nm Drehmoment genügen letztlich, um sämtliche Fahraufgaben in angemessener Weise zu meistern. Um Richtgeschwindigkeit herum tritt die Maschine schließlich in den Hintergrund und lässt dem Wind das Wort, indem er zart um die Blechhaut säuselt – ideal zum kommoden Cruisen. Währenddessen schweift der Blick umher und entdeckt das Detailreichtum des poppigen Innenraums. Witzig gemusterte Polster mit jugendlichem Flair unterstreichen, dass man hier kräftig entstauben wollte; ein geschwungener Armaturenträger mit durchgestylten Lüftungsdüsen gibt den Ton an und punktet in szeneartiger Manier beim modebewussten Publikum. Und die stilistische Ausrichtung schränkt den Sportage mitnichten ein in seinen praktischen Künsten. Viel Raum vorn und hinten stempelt den kompakten Vertreter zur absolut vollwertigen Lösung mit Fernstrecken-Kompetenz.

Straffe wie ausladende Stühle schonen das Sitzfleisch und helfen dabei, möglichst ermüdungsfrei anzukommen. Viele Ablagen nehmen den auf weiteren Fahrten üblicherweise anfallenden Kleinkram dankbar auf bis hin zum klimatisierten Handschuhfach – je nach Ausstattung; das Fach unterhalb der Armlehne bietet seine Dienste auch im Falle der Einsteiger-Ausgabe an. Zum Lademeister wird der Sportage nach umgeklappter Rückbank, bis zu 1.353 Liter können an Bord. Mulden im Kofferraumboden bieten Platz für verschiedene Dinge, um sie vor neugierigen Blicken außenstehender Personen zu schützen. Modernität auch beim Audiosystem: iPod- und USB-Anschluss sind immer mit von der Partie. Und endlich gibt es bei Kia ein vollintegriertes Navigationssystem (ab "Spirit" serienmäßig) – eines, das sogar richtig schick aussieht und sich intuitiv per Touchscreen bedienen lässt. In Sachen Routenführung wird ebenfalls vorbildlich gearbeitet. Hinzu kommen übersichtliche Instrumente und eine generell entzerrte Tastenlandschaft. Viel Licht spendet das optionale Panorama-Dach (900 Euro), das auf Knopfdruck elektrisch öffnet. Bei der Preis- und Ausstattungspolitik setzt Kia – wie bei Importeuren üblich – mehr auf Pakete und Linien denn einzelne Optionen; allerdings rollt selbst die Basisversion bereits reichlich bestückt vom Hof – da kommen keine Klagen auf. Für den 2,0 CRDi werden mindestens 24.100 Euro fällig.

Dafür gibt es die Attract-Line mit Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern rundherum, Klimaanlage, Radio, LED-Rückleuchten, elektronischem Stabilitätsprogramm wie Zentralverriegelung inklusive Funkfernbedienung. Der optionale Allradantrieb schlägt mit 1.500 Euro zu Buche; dagegen bezahlt der Kunde für "Vision" mindestens 25.800 Euro – als Fronttriebler. Dann sind die Außenspiegel anklapp-, beheiz und elektrisch einstellbar, es gibt eine Dachreling, Regensensor und Parkpiepser. Für die Topvariante "Spirit" ruft der Hersteller 29.260 Euro auf und verwöhnt den Käufer mit 18-Zoll-Felgen (die zwar auf die optischen Sinne zielen, aber den Federungskomfort einschränken), automatisch abblendendem Innenspiegel, Lederpolstern, Rückfahrkamera, schlüssellosem Schließsystem, Sitzheizung vorn und hinten, Tempomat sowie Xenonlicht. Als 4x4 mit Wandlerautomatik wächst der Grundpreis auf 31.760 Euro. Bleiben allein Sonderlackierungen als Individualisierungsmaßnahme – für 410 Euro ist man dabei. Wer erwägt, den Sportage als Zugfahrzeug einzusetzen, bekommt noch eine abnehmbare Anhängerkupplung (590 Euro) – immerhin lassen sich bis zu zwei Tonnen ziehen; schade nur, dass die eigentlich für den Anhängerbetrieb prädestinierten Automatik-Ausführungen 400 kg weniger an den Haken nehmen dürfen.

Fazit: Der Kia Sportage ist ein schicker Lifestyle-Allrounder mit attraktiver Außenhaut. Er steht sinnbildlich für den designtechnischen Wandel der Marke, welcher allerdings gerade erst begonnen hat. Mit einer ganzen Reihe neuer Modelle wird das Label in den nächsten Jahren auf Kundenfang gehen. Und für den Erfolg wird Peter Schreyer schon sorgen, keine Sorge.