Der Grand C-Max im Test

Der Kia Sorento kommt in seiner zweiten Auflage leichter, schnittiger und deutlich stylischer daher als die ehemalige Leiterrahmen-Variante. Ein Allrounder durch und durch ist der mitunter kräftig motorisierte Koreaner allerdings geblieben. Im folgenden Autotipp geht es um die 197 PS starke Dieselausführung mit 2,2 Litern Hubraum.

chon bei flüchtigem Hinschauen lässt der aktuelle Sorento die Handschrift Peter Schreyers erkennen, jenes Gestalters, der Kia den förmlichen Durchschnitt aushauchte, der das Label gerade zu einer Designermarke entwickelt. Konturierte wie schneidige Linien, zackige Striche und schlicht unkonventionelle Formen – man denke nur an den Soul – gehören zu den optischen Kniffen. Und vor allem ein Familiengesicht musste her: So wird das charakteristische SUV zum unverwechselbaren Clan-Anhänger; die über den schmalen Kühlergrill gelegte Spange hilft dabei, den Koreaner zu identifizieren, während spitz zulaufende Klarglas-Scheinwerfer die nötige Portion Dynamik ins Spiel bringen. Ein prüfender Blick auf die Flanke samt hoher Gürtellinie entlarvt den Kia dennoch als mächtigen Straßenvertreter, dem die Rolle des 4x4-Meisters mit weichem Kern gut steht. Hardcore-Geländewagen sehen eben anders aus, schrotiger und hemdsärmelig. Markant auftreten will der Sorento aber mindestens im gleichen Maße wie die fiesesten Schlammikonen à la Defender oder G-Klasse, keine Spur von Wischi-Waschi-Anflügen, nicht einmal das Heck schaut beliebig aus mit den Rückleuchten, die eine ganze Armada von LED-Leuchtkörpern enthalten (möglich ab "Vision") – was nicht nur gut ausschaut, sondern ebenso der Sicherheit dient, ist doch speziell das Bremssignal schwerlich zu übersehen.

Aber jetzt ab in die gute Stube – haben die Architekten etwa auch hier so kräftig aufgeräumt wie außen? Man muss so ein bisschen hineinklettern, obwohl der Sorento mit seinen 1,75 Höhenmetern nicht allzu sehr gen Himmel ragt. Um den Verkehr besser beobachten zu können als das bei konventionellen Limousinen funktioniert, reicht es indessen. Nach einer kleinen Runde gleitet der Blick über die Instrumente und verharrt zunächst auf Höhe der Skalen. Die verschachtelten Rundanzeigen mit ordentlich Tiefgang lassen beim Betrachter ein Sportwagenaufgebot vor dem geistigen Auge erscheinen. Aber sportlich ist der Softgeländewagen wahrlich nicht, das gilt auch für das restliche Interieur. Hier dominiert zurückhaltend-unauffälliger Einrichtungsstil ohne Schnörkel. Jene Drucktasten im einschlägig großen Format wurden zwar weiterentwickelt in ihrer optischen Darbietung, ohne den Tenor allerdings gänzlich verstummen zu lassen: So ein bisschen Asia-Flair kann der Sorento nicht leugnen, wenngleich die Marke insgesamt europäischer geworden ist, und es ist ja eben auch ein Kia – immerhin spielt Kontinuität beim Innenraum-Design eine wichtige Rolle. In puncto Verarbeitungsqualität macht der mit unter 4,7 Metern Länge recht kompakte Segmentvertreter einen vorbildlichen Eindruck – das gilt darüber hinaus ebenfalls für die Haptik der Materialien; feine Kunststoffe mit verschiedenen Oberflächen-Strukturen erzeugen eine individuelle Note.

Die praktische gibt es gleich hinterher: Cupholder, Ablagen verschiedener Art und viel Raum machen den gehobenen Koreaner zum angenehmen Reisespezialisten, der sein Geschäft versteht. Bitte platznehmen in der zweiten Reihe und Beinfreiheit testen – das sieht gut aus, der Fond mutet luftig an, die Knie selbst großer Personen bleiben verschont von Kontakt mit den Vordersitzlehnen. Die Option einer dritten Sitzreihe (je nach Variante für 900 Euro lieferbar) ist immer eine praktische Sache, naturgemäß allerdings sind die körperlichen Entfaltungsmöglichkeiten hier begrenzt. Also schnell zurück in die erste Reihe und das kommode Gestühl genießen; zwar könnten die Sessel ein bisschen mehr Kontur vertragen, aber an der Langstrecken-Fähigkeit gibt es nichts auszusetzen. An der Bedienung auch nicht, denn dank klarer Struktur und fehlendem Knöpfchen-Chaos kann die Anleitung nicht nur im Handschuhfach verweilen – auch schnelles Durchsteigen ist garantiert. Nun wird es Zeit für das Eingemachte – wie steht es um den 2,2-Liter Commonrail? Wenig Hubraum, viel Leistung – der Selbstzünder verkörpert die Downsizing-Philosophie voll und ganz. Unspektakulär im Sound gibt der Vierzylinder deutlich zu erkennen, welchem Lager er angehört. Ordentliche Laufkultur kehrt mit Betriebstemperatur ein – demnach kann man über die Geräuschkulisse kaum meckern. Das ist auch im Sinne des Fahrkomforts, der in dieser Liga erwartet wird.

Allradantrieb hingegen wird offenbar nicht erwartet, daher bietet Kia den Sorento auch als reinen Fronttriebler an (ausschließlich mit manueller Schaltung). in Verbindung mit der sechsstufigen Wandlerautomatik werden obligatorischerweise alle vier Pneus bewegt – das passiert indes nur im Falle traktionsarmer Fahrbahnverhältnisse. Bei griffiger Bahn müssen die Vorderräder genügen, wobei die Momentverteilung zwischen den beiden Achsen vollautomatisch erfolgt. Trotz stämmiger 421 Nm Drehmoment kommt es selbst auf nasser Straße kaum zu durchdrehenden Reifen, auch bei voller Beschleunigung nicht. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Allrounder abhängig von der Ausstattung stattliche zwei Tonnen auf die Waage bringt. Daher macht er auch keine besonders dynamische Figur. Zwar nennt das Werk deutlich unter zehn Sekunden für den Standard-Sprint bis 100 Stundenkilometer, aber dazu muss man den Diesel ordentlich fordern, wozu er im Alltag selten animiert. Nach der üblichen Anfahrschwäche setzt sich das Gefährt mit sanftem Druck in Bewegung – untermotorisiert wirkt der Kia nun auch wieder nicht. Dafür aber sehr komfortabel – so gleitet das Schiff nahezu unbeeindruckt über unfreundliche Wellen, kassiert diese mit sanftem Schwung, um seine Passagiere weich zu betten. Kurze, aggressive Patzer bekommen die Insassen dann in erheblich milderer Form präsentiert – damit kann man leben. Der Verzicht auf eine weitere Untersetzung zeigt einmal mehr, dass man es mit der Kraxelfähigkeit offenbar nicht allzu ernst meint.

Umso ernster ist dem Hersteller das Anliegen, viel Auto für vertretbares Geld an den Kunden zu bringen. Ab 31.760 Euro gibt es den Sorento 2,2 CRDi – dann in der Attract-Ausstattung mit Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstellbaren Außenspiegeln, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern rundherum, Klimaanlage, Leichtmetallrädern, Radio inklusive Aux-, iPod- sowie USB-Anschluss, elektronischem Stabilitätsprogramm und Zentralverriegelung samt Funkfernbedienung. Für 4.460 Euro Mehrpreis hört die Modell-Linie auf den Namen "Vision" und umfasst zusätzlich Bluetooth-Freisprecheinrichtung, eine Dachreling, einen automatisch abblendenden Innenspiegel, Park- und Regensensor, Sitzheizung sowie Tempomat. Außerdem rollt der Asiate dann stets als 4x4 durch das Werkstor. Zusätzliche 1.720 Euro bescheren dem Käufer einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz, Reifendruck-Kontrolle und Xenonlicht ("Spirit"). An weiteren Individualisierungsmöglichkeiten fehlt es nicht: Für 900 Euro gibt es ein großes Panorama-Schiebedach mit elektrischer Betätigung, während die im Innenspiegel untergebrachte Rückfahrkamera 350 Euro Mehrpreis erfordert. Gegen 1.490 Euro baut der Importeur ein Navigationssystem mit Sieben-Zoll-Bildschirm ein; Sonderlacke schlagen mit 440 Euro zu Buche, und das Automatikgetriebe ist mit 1.135 Euro keineswegs überbezahlt.

Fazit: Peter Schreyer hat der zweiten Sorento-Auflage einen Schuss Lifestyle verpasst. Der wuchtige Alleskönner tritt mit drahtiger Front auf, die gleichzeitig als Familiengesicht wahrgenommen wird. Mit dem starken Diesel und komfortabler Dämpfung ist den Koreanern ein wirtschaftlicher Kilometerfresser gelungen. Bleibt die Frage, ob es für emotionale Naturen irgendwann wieder einen Sechszylinder geben wird. Das wird wohl nur die Zeit klären können.