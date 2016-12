Studien dürfen all das, was den Serienmodellen versagt bleibt: Schillern und mutig sein zum Beispiel. Auf Kosten kommt es hier nicht wirklich an, daran misst sich oft auch die Nüchternheit des späteren Fließbandproduktes. In letzter Zeit knacken jene Conceptcars oft Rekorde beim Thema Spritverbrauch und Umweltverträglichkeit. Auch der Kia Pop will gut sein zur Mutter Natur – allerdings auch zeigen, dass die Marke mehr als nur langweilig kann.

lektro ist in derzeit, kein Wunder also, dass jede Marke, die etwas auf sich hält, ein entsprechendes Angebot im Köcher hat oder zumindest mal ein Showcar mit dem geräuschlosen Antrieb präsentiert hat. Letzteres gilt auch für Kia – auf dem diesjährigen Pariser Autosalon hat der südkoreanische Hersteller den Pop mitgebracht, dessen Name nun wirklich Programm ist. Verspielt und gleichermaßen stromlinienförmig baggert das Gefährt beim Publikum, das nicht zuletzt Assoziationen an ein Rennrad weckt. Mit nur drei Metern Außenlänge gehört das Vehikel zweifellos in die City, drei Sitzplätze bietet das schräge asiatische Gefährt, dem man seine Herkunft absolut nicht ansieht. Den Innenraum des Chromflitzers erreicht man über weit öffnende Flügeltüren, um ein Hightech-Feuerwerk zu erleben. Spiegel sind passé, stattdessen beherbergt der Kia Kameras, deren Bilder über das Verkehrsgeschehen der Fahrer auf entsprechenden Monitoren angezeigt bekommt. Das ausgefallene Sitzkonzept – ein etwas zur Seite gedrehter, hinterer Stuhl sorgt für grandiose Beinfreiheit bei begrenztem Radstand. Bei Nichtbenutzung klappt er einfach ein – auch keine schlechte Idee. Wie gemütlich es sich hier sitzen lässt, kann allerdings nur vermutet werden; wie schön, dass Studien keinen Tests unterzogen werden.

Mutmaßungen dürfen auch darüber angestellt werden, wie temperamentvoll sich der Pop in Bewegung setzt. Sein Antrieb erfolgt rein elektrisch – 50 Kilowatt (68 PS) sowie 190 Nm Drehmoment müssen reichen, um das spacige Mobil voranzutreiben, das man 140 km/h fahren lässt. Immerhin geben die Verantwortlichen 160 km Reichweite mit einer vollen Ladung an, schonmal ein guter Anfang. Lithium-Polymer-Gel-Akkus kommen zum Einsatz – eine Technik, die in puncto Effizienz die Nase vorn haben soll gegenüber Lithium-Ionen-Batterien. Bei gleicher Leistungsfähigkeit nehmen diese 20 Prozent weniger Raum in Anspruch. Innovative Anzeigesysteme runden das Bild vom Auto der Zukunft ab – Informationen über Geschwindigkeit wie Ladezustand werden auf einer transparenten Plexiglas-Scheibe abgebildet. Ach ja, binnen sechs Stunden kann der Akku aufgeladen werden, und es besteht selbstredend auch die Möglichkeit einer Schnell-Ladung (30 Minuten). Fest steht, dass der Pop in dieser Form wohl nie in Serie gehen wird, allerdings bleibt spannend, welche Elemente der Studie bei künftigen Kia-Modellen zu finden sein werden. Peter Schreyer, der Kia-Chefdesigner, scheint jedenfalls zufrieden mit der eigenwilligen Kreation.

Fazit: Obwohl sie nie in Serie gehen – Studien sind immer interessant anzusehen, was auch für den ausgefallenen Pop gilt. Hier dürfen sich Querdenker austoben, hier setzt sich Andersartigkeit durch. Und am Ende kann auch mal etwas hängenbleiben – dann hat sich herausgestellt, ob das Conceptcar nützlich war.