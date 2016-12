Der Hyundai ix55 ist komfortabel, luxuriös und überaus praktisch. Mit dem hierzulande entwickelten Commonrail-V6 avanciert er zum geschmeidigen Tourer, der mit Kraftstoff obendrein sparsam umgeht. Wer beim nächsten Autokauf gerne eine Nummer größer wählen möchte, sollte definitiv beim Hyundai-Händler vorbeischauen. Autotipp.

ie sehr sich die koreanische Marke Hyundai doch gewandelt hat: In den deutschen Markt gestartet ist das Label Anfang der Neunzigerjahre als Billiganbieter vorwiegend kleinerer Fahrzeuge; inzwischen bauen die Asiaten solide Kost zu guten Kursen, die sich vor dem Wettbewerb mitnichten verstecken muss. Im nächsten Schritt werden die bisher konservativ gezeichneten Produkte modisch – die Schwestermarke Kia exerziert es bereits vor, und mit dem kompakten Veloster, dessen Verkauf in Kürze beginnen wird, hat der aufmerksame Beobachter längst einen Vorgeschmack erhalten. Dass Hyundai durchaus auch luxuriöse Offerten im Programm führt, ist auf dem Heimatmarkt sowie jenseits des Atlantiks sicher bekannter als in unseren Breiten, wo das SUV als Veracruz (Nordamerika) zum Kunden rollt – dann auch mit einem großvolumigen Benziner. Das klappt in Deutschland freilich kaum, gehört Benzin bei uns schließlich nicht zu den günstigsten Angelegenheiten, was keinesfalls heißt, dass man auf Leistung verzichten möchte, sehr wohl aber auf übermäßigen Durst. Von ersterem hat der hier eingesetzte Dreiliter-Diesel massenhaft. Jenes High-Tech-Triebwerk geht auf das Konto der Ingenieure aus dem konzerneigenen Rüsselsheimer Technikzentrum, da ist der Erstkontakt mit dem Sechszylinder freilich besonders spannend, zumal es um den ersten Hyundai-Selbstzünder dieser Größenordnung geht.

Und das Ergebnis erstaunt – nach kurzem Anlasserdreh nimmt der Vierventiler also seine Arbeit auf und schnarrt zunächst unspektakulär vor sich hin. Die ganze Pracht seiner Laufkultur vermag er nach dem Losfahren zu entfalten. Fahrstufe D eingelegt und anrollen – natürlich stehen sechs verschiedene Übersetzungen zur Verfügung, da sind die Koreaner ganz auf der zeitlichen Höhe. Geschmeidig und ebenso nachdrücklich kommt die Allzweck-Waffe in Fahrt, verrät zwar auch weiterhin, welche Motorengattung sie in sich trägt, bleibt aber stets moderat im Tonfall. Das können auch ähnlich geartete Triebwerke hiesiger Abstammung keinen Deut besser; dank bulliger 451 Nm ab 1.750 Touren wird der Wunsch nach mehr Punch schlicht im Keim erstickt, zumal der ix in der Praxis deutlich zugkräftiger wirkt, als die Werksangaben für den Standard-Sprint (10,4 Sekunden) glauben machen. Der Wandlerautomat wechselt sämtliche Fahrstufen adaptiv und butterweich, was die komfortorientierte Ausrichtung des Siebensitzers untermauert. Auf Pedalbefehl erfolgt ein prompter Kickdown, falls unverhofft Drehzahl gefragt ist. Demnach muss keine Träne vergossen werden, dass bei 200 Sachen Schluss ist – allerdings riecht der glatte Wert schwer nach Abreglung. Das wäre ein kleiner Tribut an Fahrwerk und Reifen, schließlich bringt der Allradler je nach Ausführung bis zu 2,3 Tonnen leer auf die Waage.

Davon merkt man während der Fahrt wenig, der Hyundai lässt sich für seine Kategorie behände bewegen, wenngleich sportliche Werte hier kein Thema sind. Kurvige Nebenstraßen durchläuft das Dickschiff dennoch präzise, wozu freilich die ordentliche Servolenkung – hier in hydraulischer Ausgabe – ihren Teil beiträgt. Überhohe Tempi in Kehren zeigt der sanft gefederte 4x4 durch entsprechende Seitenneigung an, und die Passagiere dürften sich bald zu Wort melden. Radschlupf ist dem SUV naturgemäß fremd, selbst bei forcierter Gangart. Zwar werden unter griffigen Voraussetzungen allein die Vorderräder bemüht, sobald jedoch Drehzahlunterschiede zwischen beiden Achsen auftreten, wandert bis zu einer Hälfte des Moments an die Hinterachse – per magnetgesteuerter Lamellenkupplung. Eine feste 50:50-Kraftverteilung lässt sich kurzzeitig auf Knopfdruck herstellen – falls man den Brocken beispielsweise einmal im Schnee festgefahren hat und keine unnötige Dynamik ins Spiel bringen möchte, die von durchdrehenden Reifen ausgelöst wird, bis die Regelvorgänge der variablen Drehmomentverteilung fruchten. Für anspruchsvolle Kraxelaufgaben eignet sich der ix55 wenig, klarer Fall. Aber bei widrigen Wetterverhältnissen im Winter oder extremer Nässe bringt der Einsatz sämtlicher Räder handfeste Sicherheitsvorteile und ein beruhigendes Fahrgefühl.

Die Fahrgastzelle stellt ein wohnliches Örtchen dar mit veritablem Ruhefaktor. Niedrige Geräusche um Richtgeschwindigkeit lassen den ausladenden Hyundai zum gestandenen Cruiser avancieren. Hinzu kommen bequeme Stühle wie üppige Platzverhältnisse. Personen jeder Größe sitzen selbst in der zweiten Reihe luftig und mit deutlichem Anstand zu den Vordersitzlehnen – wer auch immer sich gerade auf den ersten beiden Sesseln niederlässt. Klar, dass auf Sitz Nummer Sechs und Sieben andere Raumverhältnisse vorherrschen, hier sollten nicht unbedingt längere Reisen bestritten werden, zumal das ja auch den Laderaum einschränkt. Wenn die menschliche Fracht gerade nicht höchste Priorität genießt, lassen sich bei umgeklappten Möbeln bis zu 1.746 Liter einpacken, alle Achtung. Achtung verdient auch das Interieur – die zuständigen Designer schufen übersichtliche Instrumente ohne Schnörkel, die in puncto Qualität locker an den lokalen Wettbewerb heranreichen. Es gibt betont wenig Knöpfchen, was eine recht übersichtliche Atmosphäre schafft; das bedeutet indes alles andere als Mangel an Funktionen. Es kommt eben auf die geschickte Verteilung sämtlicher Tasten an, außerdem kann der kluge Einsatz von intuitiven Menüsteuerungen so manche Paneele in sinnvoller Weise entzerren. Viele Ablagen plus gekühltes Mittelfach unterstreichen die Fernstrecken-Kompetenz. Kleiner Minuspunkt: Bei der Navigation sowie dem Entertainment handelt es sich derzeit um aufgesetzte Lösungen, die daher wenig integral wirken.

Der größte Hyundai des Modellprogramms punktet mit einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis: Ab 42.290 Euro gibt es das V6-SUV – stets an Bord sind Alarmanlage, Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- wie beheizbare Außenspiegel, Bordcomputer, elektrische Fensterheber rundherum, automatisch abblendender Innenspiegel, Klimaautomatik, Niveauregulierung, Radio mit CD-Player, Park- und Regensensor, elektrisch verstellbarer Fahrersitz, elektronisches Stabilitätsprogramm, Tempomat und Zentralverriegelung samt Funkfernbedienung. Die 6.000 Euro teurere Premium-Variante rollt dann wirklich komplett vom Band, bietet sie darüber hinaus auch abblendbare Außenspiegel, elektrische Kofferraumklappe, Lederpolster, elektrisch verstellbares Lenkrad, Navigationssystem, Reifendruck-Kontrollsystem, schlüsselloses Schließsystem, Sitzheizung vorn und hinten sowie Xenon-Scheinwerfer. Allein Metallic-Lackierung (790 Euro) und das elektrische Schiebe-Hebedach (1.090 Euro) werden extra aufgeführt. Und eine bessere Entertainment-Anlage steht noch zur Verfügung – für moderate 460 Euro ist man dabei. Selbstverständlich müssen auch Basis-Kunden keineswegs auf Navi oder Xenonlicht verzichten – gegen 1.690 respektive 990 Euro werden entsprechende Positionen berücksichtigt.

Fazit: Der Hyundai ix55 ist ein betont komfortabler Cruiser mit sehr kultiviert laufendem V6-Commonrail-Diesel. Die Entwickler in Rüsselsheim haben ganze Arbeit geleistet und der Marke ein vorzügliches Triebwerk spendiert. Aber auch die restlichen Eigenschaften müssen sich vor dem Wettbewerb kaum verstecken – der Koreaner ist geräumig, leise und vor allem günstig zu haben. Wer vor ausladenden Abmessungen nicht zurückschreckt, sollte sich den 4x4 unbedingt einmal genauer ansehen.