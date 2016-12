Dieses Package klingt gut: Umweltschutz und Sportlichkeit – mit dem tief kauernden und drahtigen CR-Z wird das möglich, wenngleich die erste Ausbaustufe noch eher zahm ausfällt in puncto Performance. Es folgt ein Autotipp.

onda und die Bezeichnungen mit Buchstaben-Kombinationen: Im Falle des jungen CR-Z hat die gewählte Nomenklatur spezielle Bedeutung. Erstens: Hier fährt ein Hybrid-Sportwagen vor, das hat noch immer Seltenheitswert, wenngleich das Coupé bisher als eher zahnloser Tiger durchgeht. Zweitens: Einen Dynamiker mit ähnlichem Namen – nämlich CRX – hatte der Hersteller in den Neunzigerjahren im Programm. Die Verantwortlichen betonen zwar, der CR-Z sei keineswegs der verspätete Nachfolger, aber warum sollten sich ehemalige CRX-Kunden nicht über diesen Neuzugang freuen und erwärmen können? Vom Schema passt er jedenfalls ganz gut, auch ohne Targa-Dach. Er baggert mit schneidiger Linie, animiert mit giftiger Schnauze Passanten zum Hinschauen; der Kühlergrill kommt trendgemäß großmäulig daher, die Scheinwerfer zackig und mit LED-Tagfahrleuchten – der Abschluss präsentiert sich unkonventionell, genau wie das ganze Auto übrigens. Aber der Reihe nach: Der CR-Z ist ein milder Hybrid – das ist ja an sich keine Besonderheit mehr anno 2011, doch hier liegen die Dinge anders: Geschaltet wird bei diesem Honda nicht etwa automatisch, sondern per manueller Sechsgang-Box. Mit dem bekannten IMA-System ist dies recht einfach darstellbar, weil der 10 KW leistende E-Motor direkt zwischen Verbrenner und Getriebe sitzt, was keine allzu komplexe Peripherie erfordert – beispielsweise im Gegensatz zu Toyotas leistungsverzweigtem System.

Immerhin 78 Nm Drehmoment powert das unterstützende Triebwerk in den Antriebsstrang – kein schlechtes Zubrot, schließlich muss der Japaner mit einem recht sparsamen Benziner auskommen. Lediglich 1,5 Liter Hubraum gesteht man dem drahtigen Umweltprofi zu – mit 114 Pferdchen, ohne Kompressor, ohne Turbo. Dafür glänzt der schlanke Otto mit vier Ventilen pro Zylinder sowie variablen Steuerzeiten; ach ja – wer Honda kennt, weiß, dass die typische Klientel gerne die Kurbelwelle rotieren lässt, daher sind Drehzahlen jenseits der 6.000 Touren kein Thema – die kann auch der CR-Z. Umso überraschender, wie füllig der Vierzylinder bereits knapp über Leerlauf wegzieht. Er hängt süffig am Gas und macht aus dem Fronttriebler einen quirligen Gesellen, dessen munteres Naturell zwar auch, aber sicher nicht allein auf das helfende Stromaggregat zurückzuführen ist. Da entsteht bei Betrachtung der werksseitig angegebenen Fahrleistungen glatt der Eindruck von Tiefstapelei: Benötigt der CR-Z wirklich knapp zehn Sekunden für den Spurt auf einhundert Sachen? Das subjektive Erlebnis zumindest wirkt weit weniger phlegmatisch – gut für Honda. Vielleicht liegt es ja an den akustischen Einlagen; die Mühe der Sounddesigner hat sich definitiv gelohnt, der grollende Asiate klingt in jeder Lebenslage sexy und verströmt den leisen Hauch einer ambitionierten Fahrmaschine.

Per Schalter mit dreistufiger Einstellung (Econ, Sport und Normal) lässt sich der 2+2-Sitzer mehr oder weniger zahm ausrichten, und in diesem Fall setzt man keinesfalls auf Placebo-Effekt. Im Sport-Modus spricht der Anderthalbliter bissiger auf Gaspedalbefehle an, was neben dem dann knackiger reagierenden Poti offenbar ebenso an einer intensiveren Beteiligung der Elektro-Maschine liegt. Das Econ-Programm schont dafür massiv Ressourcen und greift gar in die Belange des Kältekompressors ein. Dabei ist der CR-Z alles andere als öde Öko-Kost, das zeigt er insbesondere auf der Landstraße. Da macht der Zweitürer mit den 124 Pferdchen Systemleistung wett, was verwöhnte Naturen in Sachen Vertikalbeschleunigung vermissen könnten. Mittels strammer Servolenkung witscht der Spaß-Sparer um die Ecken, bis die Anti-Schleuderkontrolle mahnend Einhalt gebietet. Das Fahrwerk ist für den forcierten Einsatz wie gemacht und fast schon kompromisslos; wer sich über die harten Manieren beschwert, muss schlicht zu einem anderen Modell greifen – hier steht jedenfalls Sportlichkeit auf dem Plan. Dennoch taugt der kleine Honda durchaus als Kilometerfresser, die Sitze sind langstreckentauglich und kommod. Beim Raumangebot entpuppt sich das Schwert als zweischneidig – vorn haben sogar groß gewachsene Insassen keinerlei Schwierigkeiten, während die Rückbank für Erwachsene wenig geeignet scheint.

Achtung, Kopf einziehen! Dann sind kurze Fahrten in der zweite Reihe drin – inklusive einer Top-Aussicht auf die Armaturen. Hier schwappt der für Honda so charakteristische Raumschiff-Touch herüber – spacige Instrumente erstrahlen in wechselnd gefärbter Illumination – je nach Modus und Fahrweise. Was nach gehörigem Schnickschnack aussieht, lässt sich immerhin absolut problemlos ablesen – so wird neben der Kür ebenfalls die Pflicht abgearbeitet. Die Tasten-Landschaft bietet einen guten Kompromiss, mit dem sowohl Spielfreaks als konservativ eingestellte Nutzer leben können. Etwas zum Fahrer neigt sich denn die Mittelkonsole – BMW-Umsteiger dürften besonders erfreut sein. Es gibt jedoch definitiv mehr Knöpfchen, aber wenigstens keine komplexen Menüs – wunderbar, ein Kampfgebiet weniger, und sämtliche Funktionen erklären sich quasi von selbst. Demnach bleibt die Anleitung im Handschuhfach und wartet geduldig auf Gesellschaft in Form von Getränkedosen, die dort allesamt gekühlt werden, bevor sie zum Gebrauch in die beiden Cupholder wandern. Ablagen sind nicht unbedingt die Spezialität des sportiven Flitzers; dafür passen die meisten Mobiltelefone in die Aussparung unter dem Handbremshebel, womit das wichtigste Accessoire untergebracht wäre. Für restliche Mitbringsel müssen die Türtaschen herhalten.

Mindestens 21.990 Euro werden für den CR-Z fällig – dafür gibt es die S-Ausstattung mit Antiblockiersystem, Front-, Kopf- und Seitenairbags, elektrisch verstell- sowie beheizbaren Außenspiegeln, Bordcomputer, elektrischen Fensterhebern, Klimaautomatik, Radio mit CD-Player, elektronischem Stabilitätsprogramm und Zentralverriegelung samt Fernbedienung. Gegen 1.400 Euro Aufpreis rollt der Zweitürer als "Sport" zum Kunden und bietet darüber hinaus Leichtmetallräder, ein Multifunktionslenkrad, abgedunkelte Seitenscheiben hinten und deutlich bessere Individualisierungsmöglichkeiten: Während für die Basis lediglich Sonderlackierungen (480 Euro) in der Liste stehen, gibt es beim "Sport" zusätzlich ein Sieben-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Flash-Speicher für 33 europäische Länder und integrierter Bluetooth-Freisprechanlage für günstige 1.650 Euro sowie den Parksensor (550 Euro) extra zu kaufen. Die 25.390 Euro teure GT-Linie glänzt außerdem mit Sitzheizung, Tempomat und Xenonlicht. Desweiteren stehen auf Wunsch Ledersitze (990 Euro) und ein großes Panorama-Glasdach für 700 Euro zur Wahl. Die festeingebaute Navigation greift hier auf eine DVD als Datenquelle zurück und verfügt über dynamische Routenführung wie Sprachsteuerung. Auf ein Automatikgetriebe muss dagegen verzichtet werden.

Fazit: Hybrid mal anders – der Honda CR-Z beweist, dass sparsame Fortbewegung nichts mit Spaßarmut zu tun hat. Obwohl sich Hubraum und Leistung in Grenzen halten, macht der Japaner mächtig Laune und schont Geldbeutel wie Umwelt. Kompromisse freilich sind beim Platzangebot angesagt, aber das kann man einem Sportwagen nun wirklich kaum übelnehmen.