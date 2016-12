Mit dem Ferrari FF, den die Sportwagenschmiede aus Maranello auf dem bald startenden Genfer Automobilsalon vorstellt, geht die Tradition der viersitzigen Ferrari in eine neue Runde und Generation. Und damit sind nun einige spektakuläre Neuerungen verbunden.

ie Tradition der großen Reise-Ferraris mit mehr als zwei Sitzplätzen reicht bis in die frühen Sechzigerjahre zurück; seit dieser Zeit bleibt kein Jahrzehnt ohne ausladendes Coupé – stets mit einer dreistelligen Modellbezeichnung: Angefangen bei 250, 330 und 365, fortgeführt mit der Nummer 400 sowie 412, dann folgt nach kurzer Pause Typ 456, der wiederum vom mächtigen 612 abgelöst wird. Schnitt. Auf dem Genfer Salon wird der Nachfolger präsentiert, ebenfalls ein Viersitzer, was für eine Frage. Aber diesmal liegen die Dinge anders, der neue Bolide bricht radikal mit alten Traditionen. Er trägt keine Zahl mehr, Heckantrieb ist out. Das im Shooting-Break-Kleid vorrollende Prachtstück steht auf zwei angetriebenen Achsen, deren schwarze Walzen sich auf Fahrers Wunsch in den Asphalt krallen und auch dem letzten Quäntchen Schlupf den Kampf ansagen. Mit etwa 4,9 Längenmetern kommt der FF (das steht für Viersitzer und Allrad, also Four-Wheel-Drive) genannte Sportwagen ähnlich wuchtig daher wie der Vorgänger 612 Scaglietti. Platz im Innenraum soll kein Thema sein, der Hersteller verspricht hervorragende Alltagstauglichkeit – ein Ferrari also, mit dem man auch getrost mal Möbel holen kann? Man darf also gespannt sein auf den ersten Blick in den Kofferraum, an dieser Stelle indes sei unter die mächtige Motorhaube geblickt.

Dort werkelt ein hochdrehender V12 mit 65 Grad Bankwinkel und einer maximalen Leistung von 660 PS. Der dürfte mit dem 1,8-Tonner leichtes Spiel haben. Dank Transaxle kommen auch sämtliche Fans wütender Querbeschleunigung auf ihre Kosten. Übertragen wird das ebenfalls satte Drehmoment (683 Nm) übrigens per Doppelkupplungsgetriebe – damit sollte der Anfahrkomfort neue Dimensionen erreichen und die Gangwechsel flüssiger vonstatten gehen als beim Vorgänger mit automatisierter Box. Elektronisch verstellbare Dämpfer sollen den Spagat zwischen reisetauglicher Sänfte und drahtiger Performance ermöglichen. Das Werk verspricht, dass die Karosse aus der Feder Pininfarinas – in diesem Punkt bleibt die Tradition linientreu – binnen 3,7 Sekunden 100 km/h schnell wird, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 335 Sachen. Dass der 6,3-Liter-Brocken mitnichten zu den sparsamen Offerten der Automobil-Landschaft gehören wird, bedarf keiner Diskussion. Auch für die Anschaffung sollte ein gut gefülltes Konto keine Hürde darstellen. Mit einer Vielzahl an Außenfarben, Sonderausstattungen wie Polsterkonfigurationen wird den Individualisierungsbedürfnissen der Kunden Rechnung getragen. Somit können die sich bereits vor der ersten Proberunde nach Herzenslust austoben.

Fazit: Der schicke Ferrari FF bricht mit alten Traditionen und bietet dem potenziellen Käufer erstmals in der Markengeschichte vier angetriebene Räder. Mit 660 PS steht der direkteinspritzende 6,3-Liter-V12 gut im Futter und dürfte die Interessenten bei Laune halten. Somit steht vielen Kaufverträgen nichts mehr im Wege.