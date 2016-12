Der Mythos vom amerikanischen Automobil… das war doch mal. Zumindest, wenn man dem glaubt, was einem so täglich kommuniziert wird. Weg vom angeblich spritfressenden V8, diesem Saurier eines vergangenen goldenen Energiezeitalters, weg von den großen, Platz und Rohstoffe verschwendenden Karosserien und hin zum kleinen, smarten und europäisch geprägten Auto.

ass darunter die automobile Vielfalt leidet und auch der ein oder andere Charakterdarsteller die Verkaufsräume und Straßen für immer verlässt, bleibt natürlich nicht aus, sehr zum Leidwesen nicht nur eingefleischter Autoenthusiasten.

Aber auch überzeugte Schwarzseher können aufatmen! Natürlich gibt es sie noch, jene Fahrzeuge, die dem Geist und dem Namen nach untrennbar mit unserem Bild von Amerika verbunden sind.

Nachdem Ford 2005 mit der äußerst erfolgreichen Neuauflage des Mustangs in den Staaten eine regelrechte Retrowelle ausgelöst hatte, konnten die anderen US-Fahrzeughersteller natürlich nicht tatenlos zusehen, jeder wollte ein Stück des Kuchens abhaben.

Der damals noch oder auch gerade wieder eigenständige Chrysler-Konzern entwickelte für seine Konzernmarke Dodge auf der Plattform seines Erfolgsmodells Chrysler 300 C eine Neuauflage des Dodge Challengers, die stilistisch unverhohlen Anleihen an der von 1970-74 gebauten ersten Generation dieses Klassikers nimmt.

Challenger – Wer denkt da nicht sofort an „Fluchtpunkt San Francisco“ und Kowalski, den >letzten amerikanischen Helden<, der mit seinem weißen Challenger R/T durch die Weiten des Westens der USA rast?

Auch wenn Kowalski und sein Challenger natürlich keine Chance gegen die Übermacht des Staates hatten… Der neue Modellzugang von Dodge hätte sich durchaus einen schlechteren Ahnherrn aussuchen können.

Leider wird uns hier in Deutschland bisher ein Teil der wirklich spannenden Fahrzeugpalette des Chrysler/Dodge/Jeep-Konzerns vorenthalten, da diese Versionen nur jenseits des großen Teichs offiziell verkauft werden.

Aber zum Glück gibt es ja noch freie Importeure, die auch ausgefallenere automobile Wünsche befriedigen können. Automobile Joemann im sauerländischen Menden zum Beispiel ist einer von ihnen. Der nach eigenen Angaben ehemals größte freie Hummer-Direkt-Importeur handelt aber nicht nur mit Hummers, sondern auch mit US-Modellen der Marken General-Motors, Ford, Infiniti und Chevrolet.

Und wie es der Zufall wollte, warteten bei Herrn Joemann zum Zeitpunkt unserer Recherchen zwei nagelneue Dodge Challenger SRT-8 auf ihre beneidenswerten neuen Besitzer. Wobei Herr Joemann so freundlich war, uns eines dieser Fahrzeuge kurz zur Verfügung zu stellen.

Wenn man sich dem Challenger einfach so nähert, die Bilder aus dem Internet und dem Fernsehen (Fluchtpunkt San Francisco, wir erinnern uns…) im Kopf, erwartet man ein eher zierliches, zweitüriges Sportcoupé. Und im Näherkommen merkt man: Zweitürig – stimmt… Sportcoupé – yes… Nur zierlich, das ist das Auto nicht! Was da schwarz und flach über der Straße kauert, besitzt zumindest nach europäischen Maßstäben relativ gewaltige Ausmaße… Mit 5,02 m Länge und 1,92 m Breite stößt der Challenger zumindest größenmäßig schon fast in die europäische Oberklasse vor. Trotzdem sind die Proportionen ausgewogen, auch die Höhe von 1,45 m trägt ihren Teil zum gelungenen optischen Auftritt bei.

Obwohl auch der Challenger seine Wiederauferstehung der Retrowelle im Automobildesign zu verdanken hat, wirkt er doch schnörkellos, bullig und modern – ohne mit übertriebenen Designzitaten zu nerven. Ein Detail hätte man allerdings vom großen Vorbild der 70er Jahre übernehmen können: Die damals fehlende und jetzt vorhandene B-Säule. Dies ist aber nur ein kleiner optischer Fauxpas und den spitzen Rotstiften der Controller im Konzernhauptquartier geschuldet.

Hat man den Dodge Challenger SRT8 erst mal durch die großen, weit öffnenden Türen geentert, darf man auf üppig gepolsterten und äußerst bequemen Sportsitzen Platz nehmen, deren Seitenhalt und Verstellmöglichkeiten über jeden Zweifel erhaben sind.

Das Armaturenbrett sollte, obwohl von Layout und Design eigenständig, zumindest Chrysler 300 C-Fahrern bekannt vorkommen. An der linken Seite der Lenksäule grüßt als Überbleibsel jener gescheiterten „Hochzeit im Himmel“, der Verbindung zwischen Daimler-Benz und Chrysler, der berühmte Mercedes-Multifunktionslenkstock, mit dem Blinker, Scheibenwischer und Fernlicht bedient werden können.

Die Verarbeitung ist entgegen den Unkenrufen aller Zweifler vollauf in Ordnung, auch wenn Spaltmass-Fetischisten hier sicher nicht auf ihre Kosten kommen… Selber schuld, denn denen entgeht jetzt das alles entscheidende und überwältigende Erlebnis!

Um in den Genuss desselben zu kommen, genügt ein kurzer Dreh am Zündschlüssel und der 6,1 l große, 431 PS starke Hemi-Motor nimmt seine Arbeit auf.

Im Stand ist der Sound des Motors dezent, zwar unverkennbar V8, aber durchaus dazu geeignet, auch empfindsame Nachbarn beim Start zum morgendlichen Brötchenholen nicht zu erschrecken. Den Hebel der 5-Gang-Automatik (wahlweise ist auch ein 6-Gang-Schaltgetriebe erhältlich) in Stellung D gebracht, und der Challenger setzt sich bei Leerlaufdrehzahl gehorsam in Bewegung.

Wer jetzt das rechte Pedal kraftvoll nach unten bewegt, wird dafür dann mit dem oben bereits erwähnten Erlebnis belohnt.

Unter der endlos langen Motorhaube ballert der Hemi kraftvoll los, während an der angetriebenen Hinterachse die Reifen der Dimension 255/45 ZR 20 verzweifelt versuchen, die über sie herfallenden 570 Nm Drehmoment auf den Asphalt zu bringen. Der Sound, der dabei den beiden Auspuffrohren entweicht, kann süchtig machen!

Kein Wunder, dass dieses außergewöhnliche Beispiel amerikanischer Automobilbaukunst nicht nur eine Höchstgeschwindigkeit von etwas über 270 km/h erreicht, sondern auch in knapp unter 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet. Auch die beinah beiläufige und fast schon lässige Art und Weise, mit der einem diese Leistung dargeboten wird, fasziniert.

Das ist aber nur die eine Seite des Topmodells der Challenger Modellpalette. Die andere ist die des bequemen, alltagstauglichen Cruisers mit Platz für vier Insassen, auch wenn der Durchstieg in den Fond ein wenig beschwerlich ist, und einem für diese Fahrzeuggattung überraschend großem Kofferraum, der durchaus reisetaugliches Format besitzt.

Die Federung ist straff, aber ausreichend komfortabel, das Fahrverhalten gutmütig und stets berechenbar, was bei der verwendeten Plattform auch nicht anders zu erwarten war.

Kraft und Leistung sind in jeder Verkehrssituation mehr als genug vorhanden. Im Grunde ist Dodge mit diesem Auto der perfekte Spagat gelungen: Ein Auto, mit dem man einerseits sonntags die Rennstrecke unsicher machen, andererseits aber unter der Woche auch lange Strecken entspannt und stressfrei zurücklegen kann. Und das zu einem Preis, der zumindest in den USA für das gebotene als äußerst günstig anzusehen ist. Dort wird der SRT8 mit knapp über 43.000 US-$ in der Preisliste geführt, wobei aber zu beachten ist, dass in dieser Zahl die dortige „Sales-Tax“, unserer Mehrwertsteuer vergleichbar, noch nicht enthalten ist.

Ein Umstand, der der Verbreitung dieses Autos in unseren Gefilden im Weg stehen könnte, liegt verständlicherweise in den hiesigen Benzinpreisen begründet. Natürlich, mit einem 3,0 l-Diesel ist man in jedem Fall sparsamer unterwegs… Aber eben auch deutlich spaßärmer!

Andererseits sollte man auch den bekannten Stammtisch-Horrorgeschichten über benzinsaufende amerikanische Autos keinen Glauben schenken. Mehr als in Leistung und Hubraum vergleichbare europäische Wettbewerber verbraucht so ein Dodge Challenger SRT8 auch nicht! Aber eben auch nicht weniger…

Und allen Bedenkenträgern sei gesagt: Natürlich gibt es den Challenger auch noch mit anderen, kleineren und schwächeren Motoren und in anderen Ausstattungsvarianten, passend für (fast) alle Leistungsansprüche sowie jeden Geldbeutel, wobei die Versionen mit V6-Motor hierzulande nur äußerst selten angeboten werden. Etwas häufiger ist dann schon der knapp unterhalb des SRT8s positionierte R/T mit dem 5,7 l Hemi-V8 und 360 PS zu finden.

Insgesamt kann man sagen, dass Dodge die Reaktivierung des legendären Modells vollauf geglückt ist.

Wer jetzt losziehen und ein Exemplar dieses faszinierenden Autos kaufen möchte… Erwartungsgemäß sind die beiden Exemplare, die bei Herrn Joemann standen, natürlich schon längst und blitzschnell verkauft worden. Daraus resultierende Trauer lindert Herr Joemann aber sicherlich gerne durch den Verkauf eines Exemplars der beiden direkten Wettbewerber, die da Ford Mustang und Chevrolet Camaro wären. Wer schon immer mal ein echtes amerikanisches Muscle Car mit uneingeschränkter Alltagstauglichkeit, solider Technik und coolem Design haben wollte, für den kann es nur einen Rat geben: Zugreifen!