Citroen C5 im Test

Der Citroen C5 ist ein feiner Mittelklässler mit dezent-ausgefallener Optik und jeder Menge Fahrkomfort. Vor allem das Dieseltopmodell glänzt mit sahnigem Antriebsstrang und leisem Lauf – drei Liter Hubraum und sechs Zylinder machen es möglich. Autotipp.

ie Mittelklasse hat sich in den letzten Jahren ganz schön verändert. Galt das Segment in den Achtzigerjahren noch als günstige Allroundlösung, geht es in dieser Klasse heute mitunter luxuriös zu. Technik und Fahrkomfort sind hier durchaus entscheidende Parameter. Da muss sich Citroen mit seinem C5 also keine Sorgen machen, um im Wettbewerberumfeld mithalten zu können. Das im Jahre 2008 auf den Markt getretene Modell wartet freilich auch wieder mit einem hydropneumatischem Fahrwerk auf, allerdings gab es bei der Einführung erstaunliche Neuigkeiten: Auf Wunsch rollt der Mittelklässler auch stahlgefedert durch die Lande, eine ungewöhnliche Situation, schließlich verfügt Citroens Mittelklasse bereits seit 1970 (GS) ausschließlich über jene aufwändige Dämpfung. Eine Tradition, an die auch BX, Xantia sowie der Vorgänger-C5 anknüpften. Es ist eben alles eine Frage des Preises – so kann die Kundschaft günstiger an den C5 kommen, in der Basisausstattung schon ab 22.640 Euro. Der große Aufschrei bei der Fangemeinde bleib aus, denn die Ausstattungslinien "Confort" wie "Exclusive" verlassen das Werk obligatorischerweise mit den High-Tech-Federn. Außerdem dürfte die sich kaum beschweren, ist die zweite Auflage des kommoden Franzosen auch in optischer Hinsicht richtig attraktiv geworden und übertrifft das abgelöste Modell mit charakteristischen Details.

Mit typischem Familiengesicht fährt der aktuelle C5 aus dem Showraum und stellt damit Aufsteiger vom C4 und andere Markenfans zufrieden. Einprägsame Rückleuchten samt markanter LED-Grafik verpassen dem Heck die richtige Portion Wiedererkennungswert, während die Sicke auf Höhe der Türgriffe für einen ordentlich konturierten Auftritt sorgt. Leichte Kuppeldach-Anklänge entsprechen ebenfalls der Markenlinie; damit erwischt der Fronttriebler genau den richtigen Grat zwischen vornehmer Zurückhaltung und gestalterischer Individualität. Dieser Trend wird innen fortgesetzt, und zudem macht sich eine gewisse Solidität breit. Hochwertig erscheinende Materialien zeigen klar, dass sich der C5 weiterentwickelt hat gegenüber dem Vorgänger. Dieser Endruck wird natürlich verstärkt, wenn der Kunde das Luxuspaket ordert (4.890 Euro) – dann sind auch die Armaturen inklusive Türbeläge mit Leder beschlagen. Dank auffälliger Nähte bekommen das auch sämtliche Mitfahrer rasch mit. Allein die Tastenlandschaft der Mittelkonsole bekundet PSA-Herkunft, sonst findet man Citroen-Zutaten und viele pfiffige Details. Das Lenkrad mit feststehender Nabe fällt als erstes ins Auge; Dinge wie Lüftungsdüsen, die beim Schließen zur glatten Fläche werden, kennt man hingegen schon aus dem Volkswagen-Konzern, aber eine gute Figur machen sie auch hier.

Witzig ist, dass die seitlichen Türtaschen per sensorgesteuerter LED-Einheit beleuchtet werden, sobald die Hand hineingreift – das erleichtert die Kramerei im Dunkeln ungemein. Und sonst? Naturgemäß muss der Interessent sich an viele Schalter gewöhnen – ein bisschen polarisiert der Citroen eben doch. Aber man findet sich rasch zurecht, auch ohne den Gebrauch der Anleitung. Das Instrumentarium kommt übrigens – ganz markentypisch – nicht ohne Spielereien aus: Die Nadeln für Drehzahlmesser und Tacho laufen am äußeren Rand der Skalen entlang, innen befinden sich Infodisplays, das mittlere standes- und zeitgemäß mit Farbdarstellung (für "Exclusive"). Wen die ungeraden Geschwindigkeits-Marken nicht stören, dürfte sich wohl fühlen. Gutes Stichwort – wohl fühlt man sich auch in den C5-Sesseln, die vor allem in der "Komfort"-Ausführung üppig ausfallen und somit bestens geeignet sind für weite Strecken. Da passt das großzügige Platzangebot wunderbar ins Muster des Viertürers, der das Prädikat "Reiselimousine" durchweg verdient. Auch hinten macht das Mitfahren Spaß, zumal dort auch größere Personen glücklich werden können ohne störende Vordersitzlehnen, die ihnen zu nahe treten. Hinzu kommt, dass der Mittelklasse-Citroen seine Passagiere gut abschottet von der Außenwelt, was vor allem am niedrigen Geräuschniveau liegt.

Und für Geräuscharmut ist der Konzern-Diesel mit sechs Zylindern ja bekannt. Die zuletzt durchgeführte Hubraumerhöhung von 2,7 auf drei Liter hat auch der Performance gut getan, wobei die mit der ersten V6-Diesel-Generation bestückten Fahrzeuge nun wirklich keine lahmen Kisten waren. Aber jetzt ist mehr Druck in jeder Lebenslage vorhanden; dennoch ist der Fronttriebler trotz 240 Pferdchen kein Leistungssportler, sondern eher ein Cruiser. Faszinierend ist immer wieder, wie kraftvoll der Commonrail knapp über Standgas-Drehzahl nach vorn schiebt ohne jegliche Mühe. Dabei wechselt die serienmäßige Wandlerautomatik mit sechs Stufen ihre Übersetzungen fast unmerklich – da kann man nur von einer gelungenen Kombination sprechen. Klarer Fall, hier darf auch die Hydropneumatik nicht fehlen – beim Topmodell muss man sich darüber allerdings keine Gedanken machen. Der leichte Nachschwung beim Überqueren langwelliger Straßenschäden identifiziert die Federungsart sofort; kurzwelligen Patzern dagegen begegnen die Dämpfereinheiten auch nicht wirkungsvoller als die konventionellen Schraubenfedern der Basisversion, die unebene Bahnen ja schon ordentlich glattbügelt. Vermutlich sind die Erwartungen einfach zu hoch. Dafür befinden sich die berühmten Pfeiltasten an Bord, mit deren Hilfe das Auto angehoben und abgesenkt werden kann, was zum Beispiel an Ampeln immer Blicke auf sich zieht – sofern man die Funktion fleißig nutzt.

Ab 38.900 Euro gibt es das Topmodell des C5 – ausschließlich in der reichhaltig bestückten Exclusive-Version. Somit sind Dinge wie Antiblockiersystem, sieben Airbags, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, Bluetooth-Freisprechanlage, Bordcomputer, elektrische Fensterheber rundherum, automatisch abblendender Innenspiegel, Klimaautomatik, Teil-Lederpolster, Leichtmetallräder, Massagefunktion für die Sitze, Parksensor, Radioanlage, Regensensor, Sitzheizung, elektronisches Stabilitätsprogramm, elektrisch verstellbare Vordersitze, Tempomat sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung stets mit dabei. Dass diese Liste noch etwas erweitert werden kann, ist ausgemachte Sache. Zum Beispiel muss man für die Navigation noch Geld in der Hinterhand haben: Allerdings gibt es das "My Way"-System mit Kartenmaterial für 39 Länder bereits für günstige 850 Euro Aufpreis. Bi-Xenonscheinwerfer inklusive Kurvenlicht kosten 1.150 Euro. Für Stühle in Voll-Leder sind 1.490 Euro zu entrichten, und wer auf die ganzen Assistenz-Systeme nicht verzichten mag, sollte zum Business-Paket Exclusive (2.840 Euro) greifen, das übrigens schon einen elektronischen Lotsen enthält, aber auch den AFIL-Spurassistenten, automatisch abblendende Außenspiegel, einen Parklücken-Detektor sowie ein Soundsystem. Um in die Optik zu investieren, reichen 530 Euro (Metallic-Lackierung).

Fazit: Der C5 ist eine kommode Reiselimousine mit ansprechender Optik. Vor allem der V6 HDI fasziniert mit seinem seidenweichen Antriebsstrang, der in der Dieselwelt nahezu beispiellos bleibt. Mit knapp unter 40.000 Euro ist der luxuriöse Mittelklässler kein ganz preiswertes Vergnügen, allerdings mitnichten überbezahlt.