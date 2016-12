Bei Chevrolet in Deutschland steht eine Modelloffensive ins Haus, die sich vor allem qualitativ gewaschen hat. Camaro, Orlando sowie Volt dürften für viel frischen Wind sorgen. Selbst der praktische Captiva wird modifiziert und bekommt neue Motoren – allerdings beginnt die Auslieferung erst im Frühjahr 2011. Bis dahin dürfen Dieselfans zum Zweiliter-Commonrail mit 150 PS greifen, um den es in der folgenden Abhandlung geht.

ndlich mal eine gute Nachricht für die Fans ordentlicher Verbrennungsmaschinen: Während fast alle Hersteller in den mageren Zeiten des CO2-Sparens Hubraum wie Zylinder reduzieren, wird Chevrolet den Captiva aufrüsten. Sechs Töpfe wird er nach dem baldigen Facelift bekommen, das schon in diesen Tagen auf der Pariser Automesse bewundert werden darf. Auch der Vierzylinder-Diesel wird auf 2,2 Liter anwachsen und sich vom Output her sehen lassen können. Der bisherige Zweiliter mobilisiert 150 Pferdchen, was für dieses Fahrzeugsegment indes völlig ausreicht. Weder Ampelrennen noch Vmax-Rekorde stehen hier im Raum, dafür aber Praktikabilität und Fahrkomfort. Selbst die Kraxelfähigkeit eines SUV, das ja über vier angetriebene Räder verfügen kann, ist im Grunde irrelevant, weil es in der Regel auf asphaltiertem Boden zum Einsatz kommt. Meist findet man diese Autogattung in der Nähe schicker Einkaufsstraßen vor, wo auch Korea-Amerikaner offensichtlich einen guten Eindruck hinterlassen. Okay, der Captiva gehört nicht zu den besonders auffälligen Exemplaren, auch wenn das imageträchtige Chevy-Bowtie gut erkennbar auf dem Kühlergrill prangt. Ansonsten bekunden Scheinwerfer mit Projektionstechnik sowie Blinker-Leisten in den Außenspiegeln Modernität, und eine in der Flanke platzierte Sicke erzeugt einen Hauch von Spannung.

Da steigt man jedenfalls auch mit Spannung ein, schließlich erwartet man ja eine kommode Unterkunft. Tatsächlich bietet der Captiva schonmal ein geräumiges Plätzchen, und das gilt keineswegs nur für die vorderen Sitzgelegenheiten. Trotz verhältnismäßig kompakter Abmessungen bleiben die Knie hochgewachsener Hinterbänkler weitgehend unangetastet, auch im Falle weit zurückgeschobener Vordersitze. Und die Stühle selbst präsentieren sich als gemütliche Einheiten mit etwas wenig Seitenhalt. Klar, Querbeschleunigung spielt beim SUV wahrlich eine untergeordnete Rolle, aber manchmal stehen ja nunmal Serpentinen auf dem Fahrplan. Gutes Stichwort – denn wie schlägt sich der Vierzylinder mit Widerständen? Immerhin stehen 320 Nm Drehmoment zur Verfügung; damit ist der Chevrolet gut gewappnet, selbst potenziellen Anhängerbetrieb locker zu bestreiten, wenngleich er in Verbindung mit dem Automatikgetriebe lediglich 1.700 kg an den Haken nehmen darf. Die Version mit Schaltgetriebe darf zum Leidwesen der Kupplung sogar zwei Tonnen ziehen, damit sollte eine gewisse Allround-Fähigkeit gegeben sein. Angenehmer lassen sich Hänger freilich mit der Automatik-Ausführung ziehen, denn was eignet sich zum Anfahren besser als ein klassischer Drehmomentwandler? Dazu kommen derzeit fünf Übersetzungen, die seidig durchgeschaltet werden.

Dagegen mutet das Vierventil-Triebwerk akustisch eher hemdsärmelig an – der Commonrail-Vertreter klingt glasklar nach Diesel, hält sich mit der Geräuschintensität allerdings zurück. Nur der Kaltstart entlockt dem Aggregat deutliches Nageln, nach der Aufwärmrunde ist es damit auch schon wieder vorbei. Dann marschiert der Selbstzünder willig aus dem Drehzahlkeller, wobei es natürlich eine turbobedingte Anfahrschwäche gibt. Die kassiert der weich ausgelegte Wandler prompt; daraus leitet der Kenner dann auch ab, dass dieser Alleskönner kein Performance-Wunder ist. Er kann eben nur fast alles – zum Beispiel ordentlich Gepäck transportieren bei umgelegter Rückbank. Und als Kombi-Alternative machen sich Softgeländewagen immer gut, da man mit ihnen ja deutlich schicker unterwegs ist. Gar nicht zu sprechen von der übersichtlichen Sitzposition – und die dürfte angesichts gemäß Trend immer schlechter einzusehenden Fahrzeugen recht gelegen kommen. So kann man sich zumindest die vorderen Parksensoren sparen, die es für den Captiva ohnehin nicht gibt. Rückwärtsfahren geht entweder locker per elektronischer Hilfe, oder man muss sein Auto eben gut einschätzen üben, was bei einer längeren Beziehung kein Thema sein sollte.

Noch einmal zurück zum Interieur: Hier wird vor allem Übersichtlichkeit groß geschrieben; das gilt gleichermaßen für Armaturen wie Instrumente. Davon ausgenommen ist höchstens das hoch auf der Konsole thronende, etwas überladene Display in grüner Illumination mit den Bordcomputer- und Klimadaten plus Kompass. Dafür glänzt die gute Stube mit akkurat aufgereihten Tasten und solider Verarbeitung. Viele Ablagen samt Cupholder erleichtern das Leben auf längeren Reisen – da finden sich Fächer verschiedner Art in verschiedenen Größen; per Multifunktionslenkrad kann der Fahrer das Radio wie den Temporegler bedienen, so dass die Finger immer schön am Steuer bleiben während der Fahrt. Halbrunde Skalen geben ohne Schnörkel Aufschluss über Drehzahl und Geschwindigkeit, und es gibt auch die klassische Wassertemperatur-Anzeige. Ebenso klassisch, aber eigentlich mehr bei japanischen Autos: Die in grün gehaltene Digitaluhr. Und sonst? Eine milde Fahrwerksabstimmung unterstützt den Langstreckencharakter des Wahlamerikaners, der sogar harte Verwerfungen durchaus wirkungsvoll eliminiert. Auf der schnellen Piste werden Unebenheiten mit leichtem Nachschwung abgehandelt. Am unbeirrten Geradeauslauf auch bei höheren Geschwindigkeiten jedenfalls können Bodenpatzer nicht rütteln. Windungen nimmt der Brocken mit der leicht indirekt arbeitenden hydraulischen Servolenkung nach alter Manier selbstredend in geneigter Position zur Kenntnis – da gibt der Captiva ganz das SUV.

Bleibt die Preisfrage: Schon ab 25.890 Euro gibt es den Captiva in der Dieselversion. Dann tritt der große Allrounder allerdings als Fronttriebler und ohne ESP auf. Stets an Bord des Fünfsitzers befinden sich dagegen Antiblockiersystem, die volle Airbag-Ausrüstung, elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel, elektrische Fensterheber rundherum, Klimaanlage, Leichtmetallfelgen, Niveauregulierung, Radio sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Dagegen schlägt "Exklusive" mit 36.090 Euro schon kräftiger zu, die Angehörigen dieser Linie rollen allerdings obligatorisch als siebensitzige Allradler durch die Werkstore. Ferner gibt es weitaus mehr Komfortmerkmale, zu denen ein Bordcomputer, der automatisch abblendende Innenspiegel, Park- und Regensensor, der elektrisch verstellbare Fahrersitz wie Tempomat gehören. Die Sicherheit verbessern das elektronische Stabilitätsprogramm und eine Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Sämtliche Ausstattungslevel verfügen natürlich über einen Diesel-Partikelfilter, während Automatik-Liebhaber zwingend zu teuersten Ausgabe greifen müssen, um dieses gegen einen Aufpreis von 1.300 Euro erwerben zu können. Für besondere Lackwünsche berechnet der Hersteller 520 Euro, während das 850 Euro teure Glas-Schiebehebedach (elektrisch) lediglich der "Exklusive"-Variante vorbehalten bleibt.

Fazit: Der Chevy Captiva ist ein bestechendes Angebot – hier stimmen Leistung und Preis. Der komfortable Allrounder ist ebenso nützlich wie angenehm, vor allem auf langen Strecken. Schön, dass man auch Allradantrieb bekommen kann – wirklich brauchen werden ihn die wenigsten Käufer.